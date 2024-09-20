Günlük hayatımızda 24 veya 22 ayar altından oluşan takılar almak her zaman mümkün olmuyor. Bu sebeple bijuteri, yani sahte takılar takmak durumunda kalıyoruz. Ancak bu ürünlerin bir problemi var. Takılan yerde yeşil veya siyah renkli izler bırakmak!

Çok sevdiğiniz bir kolye, bilezik veya yüzük birkaç saat ya da birkaç günün ardından hem kendi yeşilleniyor hem de vücudunuzda yeşil veya siyah renkler bırakıyor öyle değil mi?

Peki bunun sebebi ne olabilir?

Parmaklarda, kulaklarda veya bileklerde görülen bu renk değişiminin birçok sebebi vardır.

Örneğin sahte takılar en çok, yeşil renk kalıntılarına sebep olur. Bu durum, takıların içinde bulunan bakırın; asitler, tuzlar ve diğer kimyasallarla reaksiyona girmesinden kaynaklanır. Bakırın tüm bunlarla reaksiyonu; sülfitler, sülfatlar, bakır klorürler ve karbonatlardan oluşan bir patina oluşturur.

Ayrıca takılarda kullanılan birçok metal alaşım, saf metal değildir. Sahte takılar genellikle birkaç farklı metalin veya maddenin karışımından oluşur. Mesela 24 ayar dışındaki altınlar ve ayarlı gümüşler, alaşımdır ve mutlaka bakır içerir.

Bakır içeren herhangi bir metal de cildin yeşile boyanmasına neden olur.

Pirinç, bronz, kalay ve ayarı düşük altın malzemelerin tamamı bu duruma sebep olabilir. Altının ayarı ne kadar yüksekse, cildinizi yeşile çevirme ihtimali o kadar azalır. Daha yüksek ayarlı altınlarda diğer alaşım metallerin oranı daha az olur.

Öte yandan siyah da takıların, vücudun çeşitli yerlerinde bıraktığı renklerden biridir. Bu durum genellikle gümüş üzerindeki kararmanın cilde geçmesiyle oluşur. Kararma, gümüş kükürt içeren gazlar veya sıvılarla reaksiyona girdiğinde meydana gelebilir.

Ayrıca tüm bunların yanı sıra; losyonlar, sabunlar, parfümler ve terleme, takıların vücutta farklı renkler bırakmasının sebepleridir. Tüm bu maddeler, takılan takıların vücutta istenmeyen renkler bırakma sürecini hızlandırır.

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