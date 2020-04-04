Herkesin bazı zamanlarda dikkatini dağıtmasını isteyeceği görsel ve işitsel şeylere ihtiyacı olabiliyor. Hissettiğimiz stres ve endişeyi azaltarak zihnimizi rahatlatmaya yardımcı olan bu tarz şeyler bir nevi kurtarıcı gibi geliyor. Hep beraber deneyimlediğimiz yoğun gündem içerisinde biraz mola vermek isterseniz sıraladığımız listeye bir göz atın. Sitelere, başlıklara tıklayarak ulaşabilirsiniz.
1. Kumdan harika resimler yapmanızı sağlayacak yer: This is Sand
Kumdan harika resimler yapmak ve onları paylaşmak için yapılmış bir site. Sanat, yaratıcılık ve rahatlama vadettiğini giriş sayfasında göreceksiniz. Kullanabilmek için Flash Player desteğine ihtiyaç duyacağınızı da hatırlatalım.
2. Güzel bir çizim sitesi daha: Silk
Minimum çabayla kendinizi renklerin dünyasına bırakabilirsiniz. Görsel olarak oldukça tatmin edici bir sanat sitesi olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda telefonda kullanabileceğiniz bir uygulamaya da sahip.
3. Renklerle bir galaksi inşa edin: Neonflames
Renkleri kullanarak bir galaksi oluşturabileceğiniz site oldukça ilgi çekici ve gerçekten biraz zaman geçirince oldukça sakinleştiriyor.
4. Dikkat dağıtan ortam sesleri: Soft Murmur
Burada verilen bazı sesleri kullanarak kendi sakinleştirici melodinizi oluşturabiliyorsunuz. Sesleri keşfettikçe her şey daha eğlenceli hale geliyor. Yağmur, fırtına, dalga gibi doğal sesler size yardımcı oluyor.
5. Dinlediğiniz müzikleri görmenizi sağlayan yer: Tendrils
İnteraktif olarak dinlediğiniz şarkı ya da müzikleri görsel hale getirmek için kullanabileceğiniz bir uygulama. Bir şarkı açın ve gözlerinizi ekrandan ayırmadan arkanıza yaslanın.
6. Melodi yaratma programı: Song Maker
Müzikle sakinleştiren yerlerden biri de burası. Farenizi kutucukların üzerinde dolaştırarak oluşturacağınız sesleri dinlemek çok keyifli.
7. Çocukluğumuzun efsanesi: Tetris
Teknolojinin yarattığı imkanların oldukça kısıtlı olduğu çocukluğumuzda tetris bizim için en harika oyunlardan bir tanesiydi. Şimdi de eskilerden bir şey sakinleşmemize katkıda bulunuyor.
8. Farenizi takip eden minik toplar: Liquid Particles
Bu site de görsel bir site olarak öne çıkıyor. Farenizin hareketine göre onu takip eden birçok ufak top rahatlamanıza ve zihninizi boşaltmanıza yardımcı oluyor.
9. Balon patlatma uygulaması: Pop Bubble Wrap
Kutuların içinden çıkan koruma balonlarını patlatmayı hepimiz severiz. Bu sitede ise onların oyun hali var.
10. En güzel uygulamalardan bir tanesi bir çizim uygulaması: Let’s Draw
Sitede oyuna başlıyorsunuz ve 20 saniye içinde size verilen basit çizimi yapmaya çalışıyorsunuz. İstenenler bazen bir helikopter bazen bir havuz bazense bir kuğu oluyor. Dışarıdan gelen bir ses her çizim hareketinizde tahminini söylüyor.
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İnternetteki milyarlarca şey arasından seçtiğimiz bu siteler umarız zihninizi biraz dağıtıp sakinleşmenize yardımcı olabilir. Sizin de özel olarak kullandığınız ve stresinizi atmanıza yardımcı olan yeni adresler varsa yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.