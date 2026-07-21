Samsung, 1600 nit parlaklık sunabilen yeni OLED panelini duyurdu. Bu panel, laptop ekranlarına çağ atlatacak.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, yalnızca akıllı telefonlar değil, farklı alanlarda da faaliyet gösteren bir firma. Ekran teknolojileri de bunlardan biri. Öyle ki Samsung, dünya çapında birçok şirket için ekran üretiyor. Şimdi ise firmadan bu konuda heyecan verici bir duyuru geldi.

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Güney Koreli marka, yeni OLED ekranlarını resmen duyurdu. VESA, birkaç hafta önce parlaklık konusunda %40’a varan artış sağlayan bir ekran sertifikası tanıtmıştı. İşte Samsung da bu sertifikayı yeni OLED panellerine entegre etti.

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1600 nit parlaklık sunabiliyor

Yeni DisplayHDR True Black 1400 sertifikası, bir önceki en yüksek standart olan True Black 1000'e kıyasla parlaklık gereksinimini %40 artırarak ekranların %10 On Pixel Ratio durumunda tam 1.400 nit parlaklığa çıkmasını şart koşuyor. Bu sırada siyah piksellerin ise 0.0005 nit veya daha altında kalması gerekiyor. Samsung da zorlu testleri başarıyla geçerek sertifikayı almaya hak kazandı.

Firmanın tanıttığı yeni Tandem OLED paneller, laptop modellerinde kullanılacak ve şimdiden üreticilere gönderilmeye başladı. Panelin toplamda 1600 nit seviyesine kadar tepe parlaklığına ulaşabildiği aktarılmış. Bu da en parlak senaryolarda bile ekranın kolayca görülebileceği anlamına geliyor. Panel, olarak Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition cihazında boy gösteriyor. Lenovo tarafından "PureSight Pro Tandem OLED" adıyla pazarlanan bu ekran; 16 inç boyutunda, 3.2K çözünürlük sunan ve 120Hz yenileme hızına sahip bir dokunmatik panel.

Samsung Display’in bu yeni panelleri sadece Lenovo ile sınırlı kalmayacak. Şirketten gelen bilgilere göre Asus, Dell ve MSI gibi diğer dev üreticilerin de bu yeni tandem OLED panelleri barındıran laptop modellerini 2026’nın ikinci yarısında piyasaya sürmesi bekleniyor.