Samsung'un Sahipleri Tarihe Geçti: 8 Milyar Dolar "Miras" Vergisi Ödedi

Güney Kore’nin en büyük şirketler topluluğu Samsung’un sahibi olan Lee ailesi, ülke tarihine geçen bir ödemeyi tamamladı.

Tam 12 trilyon won (yaklaşık 8 milyar dolar) tutarındaki miras vergisi, beş yıl süren taksitlendirme sürecinin ardından resmen kapatıldı.

Tarihin en büyük miras vergisi

Ödenen 12 trilyon wonluk vergi, Güney Kore’de şimdiye kadar yapılmış en büyük miras vergisi olarak kayıtlara geçti. Bu miktar, tek başına devletin 2024 yılı toplam miras vergisi gelirinin yaklaşık yarısına denk geliyor.

Verginin kaynağı ise 2020 yılında hayatını kaybeden eski Samsung Başkanı Lee Kun-hee’nin yaklaşık 26 trilyon won değerindeki mirasıydı. Bu miras; hisseler, gayrimenkuller ve sanat eserlerinden oluşuyordu. Aile, 2021 yılında yaptığı ilk açıklamada bu ödemeyi “vatandaşlık görevi” olarak nitelendirmiş ve tüm yükümlülüklerini yerine getireceklerini belirtmişti.

Yapay zekâ serveti katladı

Bu dev vergi yüküne rağmen Lee ailesinin serveti erimedi, aksine katlandı. Yapay zekâ teknolojilerine olan talep, özellikle RAM'lere olan ihtiyacı artırınca Samsung hisseleri âdeta uçuşa geçti.

Son bir yılda Samsung Electronics hisseleri %126 değer kazandı. Bu artış, şirketin son 20 yıl içindeki en güçlü performansı oldu. Ailenin toplam serveti de yaklaşık 20 milyar dolardan 45 milyar doların üzerine çıkarak iki katından fazla arttı. Bu sıçrama, Lee ailesini Asya’nın en zengin üçüncü ailesi konumuna taşıdı.