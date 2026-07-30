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Samsung Tarihinde İlk: Akıllı Telefonlar İlk Kez Zarar Ettirdi!

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Güçlü satış rakamlarına ve amiral gemisi modellerinin başarısına rağmen Samsung'un mobil birimi ilk kez faaliyet zararı bildirdi.

Samsung Tarihinde İlk: Akıllı Telefonlar İlk Kez Zarar Ettirdi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, 2026 yılının ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirket genelinde ve özellikle yarı iletken tarafında rekor kârlılık rakamlarına ulaşılsa da tüketicilerin yakından takip ettiği akıllı telefon departmanı hiç alışılmadık bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Şirket verilerine göre mobil birim, tarihindeki ilk faaliyet zararını kaydetti.

Açıklanan finansal detaylara göre Samsung’un TV ve ev aletlerini de kapsayan DX (Device eXperience) tüzel bölümü toplamda yaklaşık 800 milyar won (yaklaşık 550 milyon dolar) tutarında bir zarar bildirdi. Raporlar, bu tablonun ana kaynağının doğrudan akıllı telefon ve mobil cihaz operasyonları olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

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Samsung Tarihinde İlk: Akıllı Telefonlar İlk Kez Zarar Ettirdi!
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Galaxy S26 satışları bile engelleyemedi

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Finansal tablodaki şaşırtıcı detaylardan biri ise satış hacminin düşmemiş olması. Samsung yetkilileri yaptıkları resmî açıklamada, Galaxy S26 serisinin başı çektiği amiral gemisi modeller ile Galaxy A serisinin güçlü pazar performansına dikkat çekti. Gelir tarafında yıllık bazda artış yakalanmasına rağmen kâr marjlarının eksiye düşmesi tamamen parça tedarikindeki maliyet yüküyle gerekçelendirildi.

Samsung resmî açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"MX (Mobile eXperience) birimi, Galaxy S26 serisi odaklı amiral gemisi ürünlerin kararlı satışları ve A serisinin güçlü momentumu sayesinde yıllık bazda gelir büyümesi kaydetmiştir. Buna karşın faaliyet kârı, yükselen bileşen maliyetleri gibi sektör genelinde artan maliyet baskıları nedeniyle düşüş göstermiştir."

Sektör analistleri, özellikle giriş ve orta segment modellerin artan RAM maliyetlerinden en ağır darbeyi aldığını vurguluyor. Yüksek bileşen faturasına karşın fiyat artışlarının tüketici tarafına doğrudan yansıtılamaması, cihaz başına elde edilen kârın tamamen yok olmasına yol açmış durumda.

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