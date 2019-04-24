Güney Koreli tüketici elektroniği devi Samsung, dünyanın en değerli kripto para birimi olan Ethereum’un alt yapısına dayanan bir blok zinciri üzerinde çalışıyor. İddialar göre bu blok zinciri üzerinde Samsung Coin adında bir kripto para da bulunacak.

Geçtiğimiz yıldan bu yana kripto paralarla arası epey haşır neşir olan Samsung’un kendi kripto para birimi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Firmaya yakın kaynaklardan bilgi edindiğini söyleyen CoinDesk Korea, söz konusu kripto paranın Ethereum blok zincirini taban alan yeni bir blok zinciri üzerine inşa edileceğini söylüyor.

Çalışmaların hala deneysel boyutta olduğu belirtiliyor. Ayrıca Samsung’un kripto para planının yeni nesil ödeme sistemlerinde kullanılmak üzere planlandığı ve şirketin “kablosuz teknoloji” çalışmalarının bir parçası olduğu söyleniyor.

Samsung’un içinden olduğu söylenen bir kaynak CoinDesk’teki “Ethereum Alan Adı Servisi, NFT’lere yaklaşık 300 bin “.eth” uzantılı alan adı verecek” haberinde bazı açıklamalarda bulundular:

"Şu anda özel bir blok zinciri üzerinde çalışıyoruz. Geleceğin halka açık blok zinciri bu olabilir, ancak benim düşünceme göre hibrit bir yapıya sahip olacak. Yani halka açık ve gizli blok zincirlerinin bir kombinasyonu gibi"

NFT, ya da açılımıyla “Non-Fungible Tokens” aslında yeni nesil ekonomik bir terim. Türkçede “eşsiz birim” olarak bilinen NFT’lerin her birimi birbiriyle eşit değere sahip olmuyor. Örneğin 1 TL ile bir başka 1 TL’yi takas ederseniz elinizdeki eğer değişmiyor. Ancak NFT özelliğindeki bir değerin birim başına değeri değişkenlik gösterebiliyor.Ayrıca eşsiz olmayan Bitcoin ve TL gibi birimleri 0,5 gibi ifadelerle bölebilirken, NFT’leri bölemiyoruz. NFT’ler, bu zamana kadar CryptoKitties ismindeki mobil oyunlarda kullanılıyorlar.

Samsung, kripto para borsalarına da girebilir:

CoinDesk’in sunduğu detaylara göre Samsung, kendi blok zinciri üzerindeki çalışmalarını bitirdiği zaman Samsung Coin adını verdiği bir kripto parayı kullanıma sunabilir. Kaynaklara göre Samsung Coin kripto para piyasalarında da işlem görebilecek bir potansiyele sahip olacak. Bu da tıpkı Bitcoin ve Ethereum gibi borsalarda işlem göreceğini gösteriyor.

Diğer taraftan Samsung’un Samsung Pay adında bir mobil ödeme sistemi bulunuyor. Firma Samsung Coin’i bu uygulama ile bir araya getirip, müşterilerine hızlı ödeme seçenekleri de sunabilir.

Açıklamalara göre Samsung’un blok zinciri üzerindeki çalışmaları aktif olarak son 1 yıldır devam ediyor. 20 Şubat’ta tanıtılan amiral gemisi ailesi Galaxy S10 cihazlarında bile blok zinciri tabanlı dijital imzaları destekleyecek özellikler bulunuyordu.

Geçtiğimiz Mart ayında ise Samsung, resmi olarak ERC20 standartlarına uygun olan bir kripto para cüzdanını duyurmuştu. Bu cüzdan Türkiye dahil pek çok ülkede hala aktif olarak kullanımda değil ve test çalışmaları devam ediyor.

Galaxy S10 ailesinde bulunan özellikleri ve dağıtık uygulama desteğini, Samsung Pay’i ve CoinDesk’in resmi kaynaklardan elde ettiği iddiaları bir araya getirince, Güney Koreli şirketin niyetini okumak zor değil.

Bakalım Samsung’un blok zinciri ve Samsung Coin hakkında önümüzdeki günlerde neler göreceğiz.