Yeni Samsung Galaxy A Serisi Lansmanı Nasıl İzlenir?

Samsung, Galaxy A serisinin en yeni modellerini tanıtacağı lansman etkinliğini bugün gerçekleştirecek. TSİ 17:00'de başlayacak etkinlik, Samsung'un YouTube kanalından izlenebilecek. Peki Samsung, bugünkü etkinlikte hangi telefonlarla karşımıza çıkacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile 17 Mart'ta (bugün) bir lansman düzenleyeceğini ve bu lansmanda Galaxy A serisinin yeni üyeleri ile tanışacağımızı açıklamıştı. Söz konusu etkinlik, saat 17:00'de başlayacak ve böylece Samsung'un muhtemelen Türkiye'de fazlasıyla ilgi görecek yeni modellerinin detaylarını göreceğiz.

Samsung'un Galaxy A serisi telefonları, önceki yıllarda daha çok orta segmentte kalıyordu. Ancak son birkaç yıllık sürece baktığımızda, modellerin ciddi anlamda güçlendiğini ve özellikle Galaxy A70 serisinin orta-üst segmente yerleştiğini görüyoruz. Üstelik bu telefonların rekabetçi fiyatlara sahip oluşu da tüketiciyi mest ediyor. Peki Samsung'un bugün tanıtacağı telefonlar neler olacak? Gelin şimdi, bu detaylara yakından bakalım.

Samsung'un bugün duyurması muhtemel akıllı telefonlar

Samsung, bugün gerçekleştireceği etkinlikte hangi telefonların tanıtılacağına dair herhangi resmi açıklamada bulunmadı. Ancak iddialara göre etkinlik, Galaxy A33, Galaxy A53 ve Galaxy A73 olarak isimlendirilecek üç modele ev sahipliği yapacak.

Bu modellerden Galaxy A33'ün daha uygun fiyatlı, giriş-orta segmentte yer alması beklenirken Galaxy A53'ün ortanca model olarak en ortalama cihaz olması; Galaxy A73'ün ise premium segmente göz kırpan özelliker ile karşımıza çıkması bekleniyor. Tüm detaylar, saat 17:00'de resmiyete kavuşmuş olacak.

Samsung Galaxy A73, A53, A33 tanıtımı nasıl izlenir?

Samsung'un Galaxy A serisi odaklı etkinliği, şirketin YouTube kanalı ile internet sitesi üzerinden de ücretsiz olarak yayınlanacak. An itibarıyla da etkinlik için bir hatırlatıcı bölümü oluşturulmuş durumda. Eğer Samsung'un bugün gerçekleştireceği etkinlikte duyuracağı her şeyden anında haberdar olmak isterseniz, aşağıdaki bağlantıdan etkinliği canlı takip edebilirsiniz.