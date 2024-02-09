Samsung Galaxy A35 ile Galaxy A55'in resmî basın görselleri sızdırıldı. Yaklaşmakta olan telefonlar, aynı tasarıma sahip olacaklar ancak bazı özellikleri açısından birbirlerinden ayrılacaklar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy A serisi akıllı telefonlarına yeni üyeler eklemeye hazırlanıyor. Bu bağlamda; markanın bir süredir gündemde olan telefonları ise Galaxy A35 ile Galaxy A55. Bugünse akıllı telefon sektörünün önemli sızıntı kaynaklarından Evan Blass, yaklaşmakta olan telefonların resmî basın görsellerini paylaştı. Böylelikle cihazların tasarımları netleşmiş oldu.

Samsung Galaxy A35 ile Galaxy A55, büyük oranda benzer tasarımlara sahip olacaklar. Her iki telefonda da delikli ekran ve Samsung'un "Key Island" olarak isimlendirdiği yeni tasarım dilini benimseyecek. Key Island, telefonların sağ tarafına yerleştirilen butonları bir "ada" içine alacak. Ayrıca her iki telefonda da çerçevesiz, üçlü kamera kurulumu bulunacak.

Karşınızda Samsung Galaxy A55

Galaxy A55, Samsung için özel bir yere sahip olacak. Bu akıllı telefon, metal bir çerçeve ile gelecek ki bu durum, Galaxy A serisi için oldukça önemli. Zira bu hamle ile Galaxy A serisinde bir telefon, ilk kez metal çerçeve ile donatılmış olacak. Bu da telefonu daha dayanıklı hâle getirirken, daha premium hissettirecek.

Biraz da teknik özelliklere değinelim. Samsung Galaxy A35'te Exynos 1380, Galaxy A55'te ise Exynos 1480 işlemci bulunacağı konuşuluyor. 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama, her iki model için de ortak olacak. 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryalar da Samsung'un yeni telefonlarında yer alacak.

Samsung Galaxy A35 ile Galaxy A55 arasındaki farklardan biri, kamera kurulumunda kendini gösterecek. Edinilen bilgilere göre her iki telefonda da 50 MP ana kamera ve 5 MP makro kamera bulunacak. Ultra geniş açılı kameralarsa sırasıyla 8 MP ve 12 MP çözünürlük sunacak. Samsung'un gerçekleştireceği lansman, tüm bunların netleşmesini sağlayacak.