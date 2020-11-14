Samsung, Galaxy A42 5G'nin İşlemcisini Açıkladı

Akıllı telefon sektörünün liderlerinden Samsung, geçtiğimiz aylarda duyurulan Samsung Galaxy A42 5G'ye gücünü veren işlemciyi açıkladı. 8 GB'a kadar RAM desteğiyle gelen akıllı telefon, gücünü Snapdragon 750G yonga setinden alıyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bugüne kadarki en uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu olan Galaxy A42 5G'yi geçtiğimiz ay düzenlenen bir etkinlikle duyurmuştu. Tanıtım etkinliğinde telefonun 6,6 inçlik Infinity-U Super AMOLED ekrana sahip olduğunu açıklayan şirket, cihazın işlemci gibi bazı özelliklerini açıklamayı daha sonraya bırakmıştı.

Tayland ve Tayvan dahil olmak üzere belirli pazarlarda satışa çıkmaya hazır olan akıllı telefonun kullandığı işlemci de nihayet belli oldu. Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung Galaxy A42 5G, gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 750G mobil platformundan alacak.

2,2 GHz saat hızında çalışan iki adet Cortex-A77 tabanlı Kryo 570 çekirdeğine ve 1,8 GHz'de çalışan altı Cortex A-55 çekirdeğe sahip olan yonga seti, grafik tarafında Adreno 619 GPU'ya güveniyor ve 5G bağlantısı için daha hızlı mmWave ağlarını da destekleyen Snapdragon X52 5G modemi kullanıyor.

Samsung Galaxy A42 5G neler sunuyor?

6,6 inç büyüklüğünde 720 x 1600 piksel çözünürlüğü destekleyen Super AMOLED ekrana birlikte gelen Samsung Galaxy A42 5G, bu ekran üzerinde çentik tasarımlı 20 MP'lik tek bir ön kameraya sahip. Cihazı arka tarafa çevirdiğimizdeyse 48 MP ana kamera, 8 MP geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörlerinden oluşan dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor.

Donanım tarafına geçtiğimizde gücünü Snapdragon 750G yonga setinden alan akıllı telefon, bellek tarafındaysa 8 GB'a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama alanını kullanıcılara sunuyor. Bluetooth 5.0 bağlantısının desteklendiği cihazda ayrıca 15 W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh'lik batarya yer alıyor.

Samsung Galaxy A42 5G teknik özellikleri: