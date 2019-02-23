Samsung Galaxy A50'nin Prizma Beyazı Renk Seçeneği

Samsung, Galaxy S10 serisiyle beraber tanıttığı Prizma Beyaz seçeneğini diğer telefonlarına da getirmeye hazırlanıyor. Şirketin bu konudaki ilk adımı ise A serisinin yeni üyesi olacak olan Galaxy A50.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, orta seviye telefonlarını oluşturan A serisini yeni ekran tasarım anlayışıyla güncellemeye hazırlanıyor. Infinity-V tasarımıyla gelecek olan cihaz, teknik özellikleriyle piyasaya sağlam adımlar atacak gibi görünüyor.

Daha önceden elde edilen bilgilere göre Galaxy A50; beyaz, siyah ve mavi renkleriyle piyasaya çıkacaktı. Bugün ortaya çıkan görüntüler ışığında ise serinin bu renkler dışında Galaxy S10 ailesinde kullanılan Prizma renklerine de sahip olacağı söylenmeye başlandı.

Yukarıdaki görüntü, cihazın kesinlikle Prizma Beyazı rengine sahip olacağını kanıtlıyor olsa da, Prizma Siyahı ve Prizma Mavisi konusunda herhangi bir bilgi vermiyor. Orta-üst seviye performans sunacak olan Galaxy A50, arka tarafında üçlü kamera kurumuyla gelecek.