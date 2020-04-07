Samsung Galaxy Fold 2, Beklenenden Ucuz Olabilir

Samsung'un bir sonraki katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2, geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Galaxy Fold'dan daha uygun bir fiyatla satışa sunulabilir. Zira iddialar, Samsung'un bu alandaki gücünü artırmak için fiyatı düşüreceği yönünde.

Samsung Galaxy Fold, katlanabilir akıllı telefon furyasının ilk örneklerindendi ancak 1.980 dolarlık başlangıç ​​fiyatı birçok insan için katlanılamaz noktadaydı. Bununla birlikte Galaxy Fold 2 olarak adlandırılan halefi, daha uygun bir fiyatla gelebilir.

SamMobile tarafından paylaşılan bir habere göre Galaxy Fold 2, 256 GB depolama seçeneğiyle birlikte Galaxy Fold'dan daha düşük bir fiyatla satışa sunulacak. Galaxy Fold'un 512 GB depolama alanı yüksek fiyatına katkıda bulunan özelliklerden biriydi. Galaxy Fold 2'nin tam olarak ne kadar daha ucuz olabileceği hakkında net bir bilgi verilmese de çok büyük bir düşüş beklenmiyor.

Galaxy Fold 2 daha büyük bir ekranla gelebilir

Haberde, Samsung Galaxy Fold 2'nin ekranları hakkında da bazı detaylara yer verildi. Yeni katlanabilir telefonun ikinci ekranının, Galaxy Fold'un 4.6 inçlik ikinci ekranından daha büyük olması bekleniyor. Ayrıca ana ekranın da 7.3 inçten 7.7 inç boyutuna çıkabileceği belirtiliyor. Fold'un ekranındaki yan çentik yerine de muhtemelen kamera deliği gelecek.

Samsung Galaxy Fold, Snapdragon 855 işlemci, 12 GB RAM ve toplam altı kamerayla gelmişti. SamMobile, Galaxy Fold 2'nin donanım ve kamera tarafında selefinden daha iyi özelliklere sahip olacağını öne sürüyor. Donanımdaki geliştirmeler, Samsung'un yeni katlanabilir telefonunda daha güçlü bir bataryanın yer alacağına işaret ediyor. Samsung Galaxy Fold 2'nin, ağustos ayında tanıtılacak Galaxy Note 20 ile birlikte 2020'nin üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.