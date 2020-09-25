Samsung Galaxy A72 Beş Arka Kameraya Sahip Olacak

Samsung'un önümüzdeki aylarda tanıtılacak Galaxy A72 modelinin, beş arka kameraya sahip ilk Samsung akıllı telefonu olacağı iddia edildi. Akıllı telefonun, önümüzdeki yılın ilk çeyreği içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Galaxy A serisi akıllı telefonlarıyla orta segment akıllı telefon sektöründe büyük başarı yakalayan Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, serinin son üyesi Galaxy A71'i geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtmıştı. Firmanın 64 MP lense sahip ilk telefonu olmasıyla dikkatleri üzerine çeken bu model, yerini yakın zamanda serinin yeni üyesi olacak Galaxy A72'ye bırakacak.

Galaxy A72'nin tanıtım tarihi yaklaştıkça telefona dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Yayınlanan yeni bir raporda bu modelin, Güney Koreli firmanın beş arka kameraya sahip ilk akıllı telefonu olacağı iddia edildi. Aynı raporda ayrıca Galaxy A51'in halefi olacak A52'ye dair bazı bilgiler de yer alıyor.

Samsung Galaxy A72, firmanın ilk beş arka kameralı akkıllı telefonu olacak:

Raporda yer alan bilgilere göre Samsung Galaxy A72, arka tarafta beşli kamera kurulumuna sahip olacak. Kaynaklar, bu kameraların sırasıyla 64 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş açı sensörü, 3x optik yakınlaştırmayı destekleyen 8 MP telefoto sensörü, 5 MP makro lens ve son olarak 5 MP derinlik sensörünün bir araya gelmesiyle oluşacağını söylüyor. Bununla birlikte cihazda bir de 32 MP'lik ön kamera bulunacağı iddia ediliyor.

Aynı raporda, Samsung Galaxy A51'in yerini alacak modelden de bahsediliyor. Bu noktada cihazın, tahmin edildiği gibi Galaxy A52 olarak adlandırılacağı ve dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı bildiriliyor ancak kamera detayları henüz bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devinin bu telefonları ne zaman piyasaya süreceği bilinmese de farklı kaynaklar, tanıtım için önümüzdeki yılın ilk çeyreğini işaret ediyor. Bu noktada telefonların neler sunacağını görmek için en azından birkaç ay daha beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz.