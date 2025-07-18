Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, bu yıl üçe katlanabilen ilk modelini tanıtacak. Cihaza ait teknik detaylar ve satış planları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Samsung, üçe katlanabilen ilk akıllı telefonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Galaxy Z TriFold adıyla piyasaya sürülmesi beklenen modelin hangi işlemciden güç alacağı netlik kazandı.

Galaxy Z TriFold, Samsung’un yeni yazılımı One UI 8’de ortaya çıkan detaylara göre Snapdragon 8 Elite işlemciyle gelecek. Samsung Galaxy Z TriFold, katlandığında oldukça kompakt bir yapıya sahip olacak. Tam açıldığında ise yaklaşık 10 inç boyutunda bir iç ekran sunacak.

Galaxy Z TriFold farklı bir tasarım sunacak

Aynı zamanda cihazda bir adet kapak ekranı da yer alacak. Bu ekran tasarımıyla Galaxy Z TriFold’un Huawei’nin Mate XT modelinden farklı bir katlanma mekanizmasına sahip olacağı belirtiliyor.

Yeni modelin fiyatı da netleşmeye başladı. Cihazın Güney Kore’de yaklaşık 4 milyon won fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ifade ediliyor. Bu fiyat, güncel döviz kurlarıyla yaklaşık 2.873 dolar ya da 2.469 euroya denk geliyor. Telefonun ilk etapta sadece Güney Kore ve Çin pazarlarında satışa çıkması bekleniyor.

Galaxy Z TriFold'un işlemcisi ve ekran özellikleri netleşirken, diğer detayların önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor. Cihazın uluslararası pazara açılıp açılmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.