Samsung Galaxy F12 ve F02 Duyuruldu: İşte Fiyatları

Samsung, bütçe dostu segmentte yer alan en yeni akıllı telefonları Galaxy F12 ve Galaxy F02'yi duyurdu. Her ikisi de son derece uygun fiyatlı olan akıllı telefonlar, tahmin edebileceğiniz gibi oldukça mütevazı özelliklere sahipler.

Son derece geniş ürün yelpazesiyle tüketicilerin neredeyse hemen her talebine karşılık gelen bir akıllı telefon modeline sahip olan Samsung, en yeni akıllı telefon serisi olan Galaxy F’in en yeni üyeleri Galaxy F02 ve Galaxy F12’yi Hindistan’da gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen duyurdu. Peki yeni Samsung Galaxy F02 ve Galaxy F12, tüketicilere neler sunuyor?

Her şeyden önce; hem Galaxy F12 hem de Galaxy F02’nin damla çentikli bir tasarım ile karşımıza çıktığını belirtelim. Cihazlar, seviyelerine kıyasla normal sayılabilecek kalınlıkta çerçevelere sahipler ve yüksek ekran/gövde oranı sunuyorlar. Bununla birlikte Galaxy F12 kare, Galaxy F02 ise dikdörtgen bir kamera tasarımına sahip.

Orta segmente göz kırpan bütçe dostu telefon: Samsung Galaxy F12

Tüketicilere üst düzey özellikler vadetmeyen Samsung Galaxy F12, buna rağmen 6,5 inç HD+ ekranında 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Samsung tarafından tasarlanan Exynos 850 işlemcisinden güç alan akıllı telefon; 4 GB RAM kapasitesiyle standart günlük kullanımda üzmeyecek bir belleğe sahip. Ayrıca cihazın kutusundan Android 11 tabanlı OneUI 3.1 ile çıktığını da belirtelim.

Dörtlü bir kamera kurulumu ile gelen Samsung Galaxy F12, 48 MP çözünürlüğe sahip ana kameranın yanı sıra 5 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kameraya da sahip. Cihazın ekranındaki damla çentikte ise 8 MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası yer alıyor.

Samsung Galaxy F12 özellikleri

İşlemci : CPU: Exynos 850 GPU: Mali-G52

: RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 64/128 GB

: 64/128 GB Ekran : Boyut: 6,5 inç Çözünürlük: 720×1600 piksel HD + Yenileme Hızı: 90 Hz

: Arka Kamera : Ana Kamera: 48 MP, f/2.0 Ultra Geniş Açı Kamera: 5 MP, f/2.0 Makro Kamera: 2 MP, f/2.2 Derinlik Sensörü: 2 MP f/2.4

: Ön Kamera : 8 MP, f/2.2

: 8 MP, f/2.2 Batarya : Kapasite: 6.000 mAh Hızlı Şarj: 15W

: İşletim Sitemi : OS: Android 11 Arayüz: OneUI 3.1

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Uygun fiyatlı bir telefon arayanlara uygun çözüm: Samsung Galaxy F02

Samsung Galaxy F02, adı itibarıyla daha “zayıf” bir akıllı telefon gibi görünüyor olsa da Galaxy F12’ye kıyasla tüketicileri daha fazla memnun edecek bir kritik özelliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Her şeyden önce, Galaxy F02’de bir Snapdragon işlemci bulunuyor.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 450 işlemcisinden alan Galaxy F02, Galaxy F12 ile benzer şekilde 4 GB maksimum RAM kapasitesi sunuyor. Üçlü bir kamera kurulumu ile karşımıza çıkan akıllı telefonda ne yazık ki yüksek çözünürlüklü bir ana kamera bulunmuyor.

Samsung Galaxy F02 özellikleri

İşlemci : CPU: Snapdragon 450 GPU: Adreno 506

: RAM : 3/4 GB

: 3/4 GB Depolama : 32/64 GB

: 32/64 GB Ekran : Boyut: 6,5 inç Çözünürlük: 720×1600 piksel HD + Yenileme Hızı: 60 Hz

: Arka Kamera : Ana Kamera: 13 MP Makro Kamera: 2 MP Derinlik Sensörü: 2 MP, f/2,4

: Ön Kamera : 5 MP, f/2.2

: 5 MP, f/2.2 Batarya : Kapasite: 5.000 mAh Hızlı Şarj: 15W

: İşletim Sitemi : OS: Android 11 Arayüz: OneUI 3.1

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Samsung Galaxy F12 ve Galaxy F02 fiyatları