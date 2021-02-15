Samsung Galaxy F62 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, Galaxy F62 olarak isimlendirdiği yeni telefonunu duyurdu. Galaxy Note 10'un işlemcisinden güç alan cihaz, RAM, depolama alanı, kamera kurulumu ve özellikle de batarya kapasitesi ile kendine hayran bırakıyor. Telefonun fiyatı ise biraz can yakacak türden.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kısa bir süre önce piyasaya sürmeye başladığı Galaxy F serisi telefonlarına yeni bir üye ekledi. Galaxy F62 olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, sunduğu teknik özelliklerle dikkat çekmeyi başarırken, tasarım açısından da hiç fena görünmüyor. Peki bu akıllı telefon kullanıcılara neler vadediyor?

Samsung Galaxy F62'nin 6,7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekranı bulunuyor. Gorilla Glass 3+ korumasına sahip olan bu ekranın üst ortasına yerleştirilen delik, 32 MP çözünürlük sunan ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise ekran yerine yan panele monte edilmiş olarak bizleri karşılıyor.

Samsung Galaxy F62'nin tasarımı şu şekilde

Samsung'un yeni akıllı telefonu, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+'a güç veren Exynos 9825 işlemciden güç alıyor. 6 ya da 8 GB olmak üzere iki RAM seçeneği sunan telefonun depolama alanı ise 128 GB olarak belirlenmiş durumda. İşletim sistemi cephesine geçtiğimizde ise Android 11 tabanlı One UI 3.1'i görüyoruz. Telefonun bataryası ise 7.000 mAh gibi devasa bir kapasiteye sahip ve bu bataya, 25 watt hızlı şarj desteği vadediyor.

Samsung Galaxy F62'nin dörtlü kamera kurulumuna baktığımızda, 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP derinlik kamerası ve 5 MP de makro kamera bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumunun en etkileyici özelliği ise 4K video çekimleri yapabiliyor oluşu. Peki bu denli etkileyici özelliklere sahip telefonun fiyatı nasıl?

Samsung Galaxy F62 teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç, FHD+ AMOLED

6,7 inç, FHD+ AMOLED İşlemci: Exynos 9825

Exynos 9825 RAM: 6 GB ya da 8 GB

6 GB ya da 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP Batarya: 25 watt hızlı şarj destekli 7.000 mAh

25 watt hızlı şarj destekli 7.000 mAh İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı One UI 3.1

Tüm bu özellikleriyle duyurulan Galaxy F62, üç farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek. Tüketiciler, bu akıllı telefona sahip olmak içinse 6 GB RAM'li versiyona 330 dolar, 8 GB RAM'li versiyona ise 360 dolar karşılığında sahip olabilecekler. Şimdilik Hindistan pazarında satışa sunulan modelin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceğini ise zaman gösterecek.