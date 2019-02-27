Samsung, 512GB'lık eUFS 3.0 Depolamayı Üretmeye Başladı

Samsung, Galaxy S10'da kullanılan eUFS 2.1 standardını eski teknoloji hale getiren 512 GB kapasiteli eUFS 3.0 depolama birimini üretmeye başladığını duyurdu.

Samsung, Galaxy S10 ailesi ile birlikte dünyanın ilk 1 TB dahili depolama alanına sahip cihazını da tanıtmış oldu. Fakat bu 1 TB’lık depolama alanı, kısa süre sonra eski moda kalacak gibi duruyor. Zira Galaxy S10 ailesinde kullanılan 1 TB’lık depolama birimi, eUFS 2.1 standardına sahip. Fakat Samsung, bugün gerçekleştirdiği duyuru ile eUFS 3.0 standardına sahip yeni depolama birimlerinin üretimine başladığını açıkladı.

Çoğu akıllı telefon üreticisi, en yavaş dahili depolama tipi olan eMMC’yi kullanır. Samsung ise uzun yıllardır eUFS depolama standardını kullanıyordu. Bununla birlikte eUFS 3.0, iki kat daha yüksek okuma ve yazma hızı sunarken, eUFS 2.1’e göre %36 daha hızlı rastgele I/O erişimi vadediyor. Samsung, bugün yaptığı açıklama ile 512GB’lık eUFS 3.0 birimlerinin üretimine başladığını duyururken, 1 TB’lık birimlerin de yıl içinde üretileceğini belirtti.

Üretimine başlanan 512GB’lık eUFS 3.0 depolama birimi, 8 adet 512 Gb (Gigabit) V-NAND birimini tek bir çip üzerinde birleştiriyor. Depolama biriminin 128 GB’lık sürümleri de aynı anda üretime başlandı ve Mart ayı içinde piyasaya sürülecek. 512GB’lık eUFS 3.0 birimini ilk kullanan cihazın Galaxy Fold olması bekleniyor. Muhtemelen Galaxy Note10 modelinde 1 TB’lık eUFS 3.0 depolama bulunacaktır.