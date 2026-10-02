Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

“Alo Desin Yeter.” Diyenlerin Seveceği Samsung Galaxy M08 ve F08 Duyuruldu

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Samsung, giriş segmentteki yeni telefonları Galaxy M08 ve F08’i resmen duyurdu.

“Alo Desin Yeter.” Diyenlerin Seveceği Samsung Galaxy M08 ve F08 Duyuruldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknoloji devi Samsung, bütçesini zorlamadan uzun ömürlü bir akıllı telefon kullanmak isteyenleri sevindirecek bir duyuruyla geldi. Güney Koreli şirket, Galaxy M08 ve Galaxy F08 modellerini resmi olarak duyurdu.

Birbirine ikiz kardeş kadar benzeyen bu iki yeni akıllı telefon, bütçe dostu olmalarına rağmen dikkat çeken özelliklerle geliyor. Büyük batarya, giriş segmentinde görmeye pek alışık olmadığımız suya/toza karşı dayanıklılık sertifikası ve uzun soluklu yazılım desteğiyle şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekiyorlar.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

“Alo Desin Yeter.” Diyenlerin Seveceği Samsung Galaxy M08 ve F08 Duyuruldu
ma
m082

Samsung Galaxy M08 ve F08 neler sunuyor?

ma
Ekran 6,7 inç, 720x1600 piksel, 120 Hz, LCD
İşlemci MediaTek Helio G99+
RAM 4
Depolama 64 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 8 MP
Batarya 6000 mAh (25W)
İşletim sistemi HyperOS 3

İki model de 6,7 inç büyüklüğünde, 720 x 1.600 piksel HD+ çözünürlük sunan ve 16 milyon renk destekleyen PLS LCD bir ekran paneliyle geliyor. Gövde boyutlarına baktığımızda ise 167,4 x 77,4 x 8,0 mm ölçülere ve 197 gram ağırlığa sahip olduklarını görüyoruz. Bütçe odaklı bir cihaz için oldukça makul sayılan bu boyutlara, dayanıklılık tarafında IP64 toz ve su sıçramalarına karşı koruma derecesi eşlik ediyor.

Cihazların kalbinde, 2,2 GHz saat hızlarına kadar çıkabilen sekiz çekirdekli MediaTek Helio G99+ işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci birimine 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Yazılım tarafı ise telefonların belki de en çarpıcı noktası. Kutudan Android 17 işletim sistemiyle çıkan Galaxy M08 ve F08, tam 6 nesil Android işletim sistemi güncellemesi ve 6 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alma sözüyle geliyor. Bu da giriş seviyesindeki bir telefonun yıllarca güncel ve güvenli kalacağı anlamına geliyor.

m082

Samsung, hem Galaxy M08 hem de Galaxy F08 modeline 6.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya yerleştirmiş. Bu pil, 25W hızlı şarj desteğiyle destekleniyor. Kamera tarafında ise arka tarafta 50 MP çözünürlüğünde ana kamera ile ona eşlik eden 2 MP yardımcı sensör bulunuyor. Önde ise çentiğe yerleştirilen 8 MP’lik selfie kamerası var. Telefonların fiyatları henüz açıklanmadı.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

Çift 200 MP Kameralı Yeni Amiral Gemisi HONOR Magic 9 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Çift 200 MP Kameralı Yeni Amiral Gemisi HONOR Magic 9 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

11.000 mAh'lik Akü Gibi Bataryalı Telefon HONOR X9e Pro Tanıtıldı

11.000 mAh'lik Akü Gibi Bataryalı Telefon HONOR X9e Pro Tanıtıldı

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Kamera Özellikleri Belli Oldu: Çok Şikâyet Edilen Problemleri Çözecek!

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Kamera Özellikleri Belli Oldu: Çok Şikâyet Edilen Problemleri Çözecek!

Zamanı Gelmişti: Galaxy S27 Ultra, PC Oyunlarını Telefonlara Taşıyabilir!

Zamanı Gelmişti: Galaxy S27 Ultra, PC Oyunlarını Telefonlara Taşıyabilir!

Galaxy S27 Serisinin RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Galaxy S27 Serisinin RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Yeni Kia Seltos Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Yeni Kia Seltos Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Google, Bugüne Kadarki En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon'u Duyurdu!

Google, Bugüne Kadarki En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon'u Duyurdu!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com