Samsung, giriş segmentteki yeni telefonları Galaxy M08 ve F08’i resmen duyurdu.

Teknoloji devi Samsung, bütçesini zorlamadan uzun ömürlü bir akıllı telefon kullanmak isteyenleri sevindirecek bir duyuruyla geldi. Güney Koreli şirket, Galaxy M08 ve Galaxy F08 modellerini resmi olarak duyurdu.

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Birbirine ikiz kardeş kadar benzeyen bu iki yeni akıllı telefon, bütçe dostu olmalarına rağmen dikkat çeken özelliklerle geliyor. Büyük batarya, giriş segmentinde görmeye pek alışık olmadığımız suya/toza karşı dayanıklılık sertifikası ve uzun soluklu yazılım desteğiyle şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekiyorlar.

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Samsung Galaxy M08 ve F08 neler sunuyor?

Ekran 6,7 inç, 720x1600 piksel, 120 Hz, LCD İşlemci MediaTek Helio G99+ RAM 4 Depolama 64 GB Arka kamera 50 MP + 2 MP Ön kamera 8 MP Batarya 6000 mAh (25W) İşletim sistemi HyperOS 3

İki model de 6,7 inç büyüklüğünde, 720 x 1.600 piksel HD+ çözünürlük sunan ve 16 milyon renk destekleyen PLS LCD bir ekran paneliyle geliyor. Gövde boyutlarına baktığımızda ise 167,4 x 77,4 x 8,0 mm ölçülere ve 197 gram ağırlığa sahip olduklarını görüyoruz. Bütçe odaklı bir cihaz için oldukça makul sayılan bu boyutlara, dayanıklılık tarafında IP64 toz ve su sıçramalarına karşı koruma derecesi eşlik ediyor.

Cihazların kalbinde, 2,2 GHz saat hızlarına kadar çıkabilen sekiz çekirdekli MediaTek Helio G99+ işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci birimine 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Yazılım tarafı ise telefonların belki de en çarpıcı noktası. Kutudan Android 17 işletim sistemiyle çıkan Galaxy M08 ve F08, tam 6 nesil Android işletim sistemi güncellemesi ve 6 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alma sözüyle geliyor. Bu da giriş seviyesindeki bir telefonun yıllarca güncel ve güvenli kalacağı anlamına geliyor.

Samsung, hem Galaxy M08 hem de Galaxy F08 modeline 6.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya yerleştirmiş. Bu pil, 25W hızlı şarj desteğiyle destekleniyor. Kamera tarafında ise arka tarafta 50 MP çözünürlüğünde ana kamera ile ona eşlik eden 2 MP yardımcı sensör bulunuyor. Önde ise çentiğe yerleştirilen 8 MP’lik selfie kamerası var. Telefonların fiyatları henüz açıklanmadı.