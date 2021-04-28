Samsung Galaxy M42 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, giriş ile orta segment arasında bir konuma sahip olan yeni akıllı telefonu Galaxy M42 5G'yi duyurdu. İlginç bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, fiyatına göre hiç de fena sayılmayan özelliklere sahip.

Dünyanın en popüler akıllı telefon markası olan Samsung, bütçe dostu akıllı telefon serisi Galaxy M'in en yeni üyesi olan Galaxy M42 5G'yi duyurdu. Son dönemde karşımıza çıkan çoğu Samsung akıllı telefonun aksine damla çentikli bir tasarım ile gelen Galaxy M42 5G, hem önden hem de arkadan baktığımızda pek de "Samsung gibi görünmeyen" bir tasarım sunuyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Galaxy M42 5G, delikli ekran yerine damla çentikli bir tasarım sunuyor. seviyesine göre ince sayılabilecek ekran çerçevelerine sahip olan akıllı telefon, bu sayede kullanıcılara yüksek ekran/gövde oranı sağlayabiliyor. Cihazın arkasını çevirdiğimizde ise kare şeklinde, dörtlü bir kamera kurulumu; ayrıca pötikare benzeri bir desene sahip dört katmanlı bir arka yüzey görüyoruz.

Samsung Galaxy M42 5G, çoğu Samsung telefona kıyasla benzersiz bir görünüm sunuyor

Samsung Galaxy M42 5G, bütçe dostu bir akıllı olmasına rağmen kalbinde Snapdragon 750G gibi hiç de fena sayılmayacak bir işlemciye yer veriyor. 8 GB'a kadar RAM kapasitesi sunan akıllı telefonda 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Galaxy M42 5G, 5.000 mAh bataryasıyla bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor olsa da 15W şarj desteğinin günümüz şartları için düşük bir güç çıkışı olduğunu ifade edebiliriz.

Samsung tarafından geliştirilen 48 MP ISOCELL GM2 sensörüne ve f/1.8 diyaframlı bir lense sahip ana kamerasını 8 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik sensörü ve 5 MP makro kamera ile destekleyen Galaxy M42 5G, damla çentiğinde ise 20 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

Samsung Galaxy M42 5G özellikleri

İşlemci : CPU: Snapdragon 750G GPU: Adreno 619

: RAM : 6/8 GB

: 6/8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Ekran : Boyut: 6,6 inç Çözünürlük: HD+ Panel: Super AMOLED

: Arka Kamera : Ana Kamera: 48 MP, f/1,8 Ultra Geniş Açı Kamera: 8, f/2,2 Makro Kamera: 5 MP, f/2,4 Derinlik Sensörü: 5 MP

: Ön Kamera : 20 MP, f/2,2

: 20 MP, f/2,2 Batarya : Kapasite: 5.000 mAh Hızlı Şarj: 15W

: İşletim Sitemi : OS: Android 11 Arayüz: One UI 3.1

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Siyah ve gri olmak üzere iki ayrı renk seçeneğine sahip olan yeni Samsung Galaxy M42 5G, 6 GB RAM'li versiyonu için yaklaşık 295 dolar, 8 GB RAM'li versiyonu için ise yaklaşık 322 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ancak cihazın Türkiye'de satışa sunulması halinde ek vergilerle birlikte fiyatın daha da yükselmesini bekleyebiliriz.