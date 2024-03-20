Samsung Galaxy M55'in ilk kanlı canlı görüntüleri paylaşıldı. Ayrıca bu akıllı telefon, Samsung'un internet sitesine de eklendi. Galaxy M55, çok yakında lansman yapabilir gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, Türkiye'de de satışa sunduğu Galaxy M serisine yeni bir üye ekleyeceği ortaya çıktı. Samsung'un Hindistan'daki internet sitesinin destek sayfasında, Galaxy M55'e referans verilmeye başladı. Ayrıca ülkenin popüler sızıntı kaynaklarından biri, Samsung Galaxy M55'in kanlı canlı görüntüsünü paylaştı.

Aslına bakacak olursak Samsung Galaxy M55, geçmişte Geekbench ile ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) veri tabanında da kendini göstermişti. Ancak üzerinden aylar geçmesine rağmen, bu telefonla ilgili hiçbir gelişme yaşanmadı. Şimdi Samsung'dan gelen hamle ve sızıntı, bu telefonun artık ufukta göründüğünü ortaya koydu.

Samsung Galaxy M55 böyle görünecek:

Samsung, şimdilik Galaxy A serisi telefonlarında yeni bir tasarım dili benimsemeye başladı. Bu tasarım dili, telefonun ses ve ekran kilidi tuşlarını bir adacık içine alıyordu. Ancak bu tasarım dili, Galaxy M serisi için benimsenmeyecek gibi görünüyor. En azından şimdilik. Çünkü Galaxy M55 için paylaşılan görüntü, tuşların çevresinde herhangi bir çıkıntı olmayacağını gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy M55'te hangi özellikler bulunacak?

Samsung Galaxy M55, henüz erken aşamada olan bir akıllı telefon. Bu yüzden netleşmiş olan özellikler çok kısıtlı. Geekbench'e göre bu akıllı telefonda, Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi bulunacak ki Samsung, bu işlemciyi ilk kez bir akıllı telefonunda kullanmış olacak. FCC verilerine göre ise bu akıllı telefonda 45W hızlı şarj desteği sunulacak. Çok yakında, bu telefonla ilgili daha fazla özelliğin gün yüzüne çıkacağını düşünüyoruz.