Samsung Galaxy Note 10, 'Ekran İçi Ses'e Sahip Olacak

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 10, bir teknolojiyi bünyesinde barındıracak.

Ekran içi ses teknolojisi, aslında uzun zamandır birçok akıllı telefon üreticisi tarafından kullanılıyor. Ekranı gözle görülemeyecek oranlarda titreştirerek ses üreten ekran içi ses teknolojisi sayesinde cihazlarda fiziksel bir hoparlör kullanılmıyor ve cihazın su geçirmezliği büyük ölçüde artıyor. Samsung ise bu teknolojiye yönelik önemli bir adım attı.

7 Ağustos tarihinde tanıtılması beklenen Samsung'un yeni ve en güncel amiral gemisi Galaxy Note 10 hakkındaki detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hâlihazırda cihazın tasarımı ve fazlasıyla uçuk fiyatı elimize geçmişken bugün ise Samsung'un Note 10 cihazında herhangi bir hoparlör kullanmayacağı, sesi cihazın ekranı aracılığıyla ortama yayacağı bir teknoloji kullanacağı bilgisi paylaşıldı.

LG V8 ThinQ ve Huawei P30 Pro akıllı telefon modellerinde de gördüğümüz ekran içi ses teknolojisi (Sound on Display-SoD) sayesinde ahizenin bulunduğu ekranın üst kısmı da fazlasıyla küçülüyor ve Samsung'un başarılı OLED ekranı, bu doğrultuda köşeden köşeye olma unvanını daha da hak ediyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'tan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Cihaz hakkındaki tüm detayları öğrenmek için ne yazık ki cihazın 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan lansmanını bekleyeceğiz.