Samsung’un Google İçin İşlemci Üreteceği İddia Edildi

Güney Koreli bir kaynağın haberine göre Samsung, Google’a özel işlemciler üretmek konusunda Google ile anlaşma yaptı. Hatta ikilinin ortaklığı sonucunda ortaya çıkacak olan işlemcinin özellikleri bile belli oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, zaman zaman Exynos işlemcileri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelebiliyor. Son zamanlarda bu duruma şirketin yeni işlemcisinin Qualcomm’un Snapdragon 865’inden daha düşük performans sağladığından dolayı şahit olmuştuk.

Elbette bahsettiğimiz işlemci Samsung’un Galaxy S20 serisinde barındırdığı Exynos 990 işlemcisiydi. Ancak tüm bu eleştirilere rağmen Güney Koreli bir kaynağa göre Samsung, Google ile bir anlaşma yapmak üzere. İddiaya göre Samsung, Google’a özelleştirilmiş Exynos işlemcileri satacak.

Samsung’un Google için üreteceği işlemcinin özellikleri ortaya çıktı:

Birçok Samsung hayranı ve medya kuruluşu, Samsung’a Exynos işlemcileri bırakması konusunda çağrıda bulunuyor. Bu çağrı bazı kişilerde şirketin her telefonuna yönelik olsa da genel anlamda böyle bir eleştiride bulunan kişiler, şirketin Galaxy S ve Galaxy Note serilerinde Exynosişlemcileri bırakması gerektiğini söylüyor.

Ancak Samsung, yıllardır bu eleştirilere uymayarak Qualcomm ve MediaTek gibi tedarikçilere de ihtiyaç duymuyor. Öyle ki şirket, günümüzün en büyük üçüncü çip üreticisi konumunda yer alıyor. Hatta Samsung’un Google ile işlemci satışı üzerine anlaştığı bile iddia ediliyor. Üstelik ikilinin ortaklığı sonucunda göreceğimiz işlemcinin özellikleri şu an bile biliniyor.

Gizmochina’nın haberine göre Samsung’un Google için üreteceği işlemciler, şirketin 5 nm LPE işleminden geçecek. Bu işlemci, iki Cortex-A78 çekirdeğe, iki Cortex-A76 çekirdeğe ve dört Cortex-A55 çekirdeğe, yani toplamda 8 çekirdeğe ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte grafik tarafında bizi Borr mikro mimarisiyle Mali MP20 GPU’su karşılayacak.

Son olarak Samsung’un Google için üreteceği işlemcide Samsung’un ISP’si ve NPU’su yerine Google’ın kendi visual Core ISP’si ve NPU’su bulunacak. Elbette bu anlaşmanın ne kadar gerçek olduğunu bilmediğimizi aktaralım. Ancak geçtiğimiz yıl Google’ın Intel, Qualcomm, Broadcom ve NVIDIA ile kendi çiplerini üretmek konusunda görüştüğü iddiasını da görmüştük. Dolayısıyla eğer iddia gerçekse Google’ın sonunda kendisine bir üretici bulduğunu söyleyebiliriz.