Samsung Galaxy Note 20 Ultra Konsept Tasarım (Video)

Samsung'un yakında tanıtmayı planladığı Galaxy Note 20'nin tasarımına dair şimdiye kadar Galaxy S20 ile Note 10 arasında bir tasarıma sahip olacağı dışında çok fazla bilgi gelmedi. Ancak bir tasarımcı, Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın tanıtım videosu olabilecek kadar başarılı bir konsept ortaya koydu.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yakın zamanda Galaxy Note 20 amiral gemisi ailesini tanıtacak. Koronavirüs nedeniyle daralan akıllı telefon pazarında yeni amiral gemileri eskisi kadar fazla ilgi görmese de Galaxy Note 20 Ultra'nın yılın en başarılı telefonlarından biri olması bekleniyor.

Yeni yayınlanan Galaxy Note 20 Ultra konsept tasarımı, yaklaşık iki dakikalık bir video olarak karşımıza çıktı. Tasarımcı, videonun bir konsept olduğunu, ancak şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılara dayandığını vurguluyor. Konseptteki telefon son derece gerçekçi bir tasarım ortaya koyuyor ve adeta Galaxy Note 20 Ultra lansmanından çıkmış gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra konsepti, Galaxy S20 serisini temel alıyor

Galaxy Note 20 Ultra konsepti, metal ve cam malzemeden yapılmış, simetrik bir tasarım sunuyor. Telefon ön ve arka tarafta eşit şekilde kavisli kenarlara sahip. Üst ve alt tarafları ise tamamen düz bir sergileniyor. Arka taraftaki Samsung logosu, bu kez Galaxy Note 10 Lite'ta olduğu gibi alt tarafa doğru yerleştirilmiş.

Telefonun yine arka tarafında, sol üst köşede büyük bir kamera modülü bulunuyor. Arka kamera modülü, Galaxy S20 Ultra ile oldukça benzer görünüyor ve biraz çıkıntılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Selfie kamerası ekranın orta üst kısmındaki delikte bulunuyor. Bu da yine Samsung'un Galaxy S20 serisindeki yaklaşımına benziyor.

Galaxy Note serisinin olmazsa olmazı olan S Pen yine telefonun alt kısmına yerleştiriliyor. Ekran telefonun ekranı kavisli ve çerçeveleri son derece ince, ancak tüm kenarlar az da olsa çerçeveli bir yapıyla sunuluyor. Tasarımcı ayrıca bu hayali telefonun QHD+ 120 Hz ekrana sahip olduğunu belirtirken cihazı birkaç farklı renk seçeneğiyle gösteriyor. Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın Galaxy Note 20 ve Note 20+ modelleriyle birlikte gelmesi bekleniyor. Samsung, Galaxy Note ailesinin yeni üyelerini Ağustos ayında tanıtabilir.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra konsepti: