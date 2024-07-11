Samsung, dün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring'i tanıttı. İşte Samsung Galaxy Ring'in uyumlu olduğu telefonlar...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, büyük bir heyecanla beklenen Galaxy Unpacked etkinliğini dün gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Buds3 ve nihayet Galaxy Ring, resmen tanıtıldı. Etkinliğin en dikkat çeken ürünü, hiç şüphesiz Samsung'un ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring'di.

Samsung'un 399 dolar karşılığında satın alınabilen akıllı yüzüğü, özellikle de sağlık takibi açısından dikkat çekici özellikler sunacak. Kullanıcılar, vücut sıcaklığı ölçümü gibi bazı özelliklere bu yüzük üzerinden ulaşabilecekler. Ancak Samsung Galaxy Ring, bütün telefonlarla uyumlu olmayacak.

Samsung Galaxy Ring'in uyumlu olduğu telefonlar:

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy Ring, sadece Samsung Galaxy telefonlarla uyumlu olacak. Ayrıca bazı şartların da karşılanması gerekecek. Bu şartlar; Samsung Galaxy telefonun Android 11 ve üzeri işletim sistemi ve Samsung Health uygulamasının 6.27 veya daha yeni bir sürümünü çalıştırması gerekecek.

Samsung Galaxy Ring teknik özellikleri için:

Samsung Galaxy Ring uyumlu telefonlar:

Samsung Galaxy S24 (tüm modeller)

Samsung Galaxy S23 (tüm modeller)

Samsung Galaxy S22 (tüm modeller)

Samsung Galaxy S21 (tüm modeller)

Samsung Galaxy S20 (tüm modeller)

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Z Flip6/Fold6

Samsung Galaxy Z Flip5/Fold5

Samsung Galaxy Z Flip4/Fold4

Samsung Galaxy Z Fold3/Flip3

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Z Fold/Flip

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy M55 5G

Samsung Galaxy M54 5G

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M44 5G

Samsung Galaxy M42 5G

Samsung Galaxy M35 5G

Samsung Galaxy M15 5G

Not: Samsung, Galaxy Ring ile uyumlu olan akıllı telefonların resmî bir listesini paylaşmadı. Webtekno olarak, Android 11 ve sonraki işletim sistemleriyle çalışan Samsung telefonların bir derlemesini oluşturduk.

Samsung Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6 için hazırladığımız ön inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz