Galaxy S10 5G'nin Dudak Uçuklatan Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung'un son günlerde çok konuşulan Galaxy S10 ailesi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün de 5G'li S10X'in detayları belli oldu.

Samsung'un aylardır beklenen Galaxy S10 serisi akıllı telefonlarıyla tanışmamıza çok az bir zaman kaldı. S10E (S10 Lite), S10 ve S10+ modellerine ek olarak 5G'li bir Galaxy S10 tanıtacak olan Koreli üreticinin planları, yerel bir medya kuruluşu tarafından ortaya çıkarıldı.

S10 serisinin en uygun fiyatlı cihazı olacak S10E'nin fiyatı 700 dolardan başlayacak. Ara modellerin fiyatları hakkında henüz bir bilgi bulunmasa da S10X gibi bir adla çıkması beklenen 5G'li modelin fiyatı ise 1424 dolar olacak. 20 Şubat'ta San Francisco'da gerçekleştirilecek Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan S10E, S10 ve S10+ 8 Mart tarihinde satışa sunulacakken, S10X ise 29 Mart itibariyle mağazalarda yerini alacak.

Cihazların fiyatlarını incelediğimizde iki kat fiyat farkı göze çarpıyor. Dört arka, iki ön olmak üzere toplamda 6 adet kameraya sahip olması beklenen S10X, 10GB RAM ve 1TB'a kadar depolama seçeneği sunacak. 5000mAh bataryaya sahip olacağı söylenen cihazın pil ömrü ise, 5G bağlantısının nasıl bir tüketime sebep olacağı bilinmediğinden, şu an için merak konusu.

Samsung'un bugüne kadar çıkardığı en pahalı amiral gemisi olma niteliğini taşıyacak olan S10X, 6.7 inçlik dev bir ekranla karşımıza çıkacak. Samsung tarafından geliştirilen Exynos 5100 5G modemiyle S10X, dünyanın ilk 5G'li telefonlarından biri olacak.

Galaxy S10X hakkında bilinen tüm teknik detayları şöyle sıralayabiliriz:​

6.7" Super AMOLED ekran

4 arka, 2 ön kamera

10/12 GB RAM

512 GB/1 TB depolama seçenekleri

Exynos 5100 5G modem

5000 mAh batarya

Çıkış Tarihi: Mart 29

Mart 29 Fiyatı: $1400-$1600

5G lansmanını Mart ayında yapacak olan Güney Kore'nin ilk 5G'li telefonu Galaxy S10X, bir süreliğine sadece Güney Kore'ye özel olacak. Tabii ki diğer ülkelerin de yavaş yavaş 5G'ye geçiş yapacağını düşünürsek, cihazın gelecekte Güney Kore dışında da satışa sunulacağını söyleyebiliriz.