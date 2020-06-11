Samsung Galaxy S20 Ultra Limited Edition White Duyuruldu

Geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan Samsung Galaxy S20 ailesinin en güçlü üyesi Galaxy S20 Ultra, sınırlı sayıda üretilecek olan beyaz rengi ile karşımıza çıktı. Şimdilik yalnızca Vietnam’da satışa sunulacak olan model, 1,290 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yılın en iddialı amiral gemisi modellerinden Galaxy S20 Ultra’nın beyaz versiyonunu Güneydoğu Asya ülkelerinden Vietnam’da tanıttı. Tam ismiyle Galaxy S20 Ultra Limited Edition White olan akıllı telefon, 12 Haziran ila 18 Haziran arasında ön siparişe açık olacak.

Samsung, söz konusu tarihler arasında ön sipariş seçeneğini kullanan müşterilerin, 300 dolar (2.036 TL) değerindeki Harman Kardon Aura Studio 3 Bluetooth hoparlöre ücretsiz olarak sahip olacaklarını açıkladı. Bu arada söz konusu hoparlörün Türkiye fiyatının 13.999 TL gibi oldukça astronomik seviyelere çıkabildiğini de belirtelim.

Samsung Galaxy S20 Ultra Limited Edition White için ön siparişte bulunanlara Harman Kardon Aura Studio 3 ücretsiz olarak verilecek

Sınırlı sayıda üretilecek olan Galaxy S20 Ultra Limited Edition White, 19 Haziran’da raflardaki yerini alacak. Ayrıca 19 Haziran ile 21 Haziran arasında telefonu satın alanlar, 130 dolar (882 TL) değerinde ek indirimden yararlanma şansı yakalayacaklar.

Orijinal Galaxy S20 Ultra ile aynı özelliklere sahip olan akıllı telefon, 120Hz yenileme hızına sahip 6.9 inç QHD + AMOLED ekran ile geliyor. Arka tarafta, 108 MP geniş açı + 48 MP telefoto + 12 MP ultra geniş açı + 0,3 MP derinlik sensörü olmak üzere dört farklı kameraya ev sahipliği yapan cihaz, ön bölümde ise 40 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası sunuyor.

Gücünü Exynos 990 yonga setinden alan Galaxy S20 Ultra Limited Edition White, 12 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. 45W hızlı şarj destekli 5.000mAh büyüklüğünde bir bataryadan beslenen telefon, kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra Limited Edition White fiyatı

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 1.290 dolar (8.758 TL) fiyat etiketine sahip olan Galaxy S20 Ultra Limited Edition White şimdilik yalnızca Vietnam’da satışa çıkacak. Cihazın diğer bölgeler içinde sunulup sunulmayacağını henüz bilmiyoruz, ancak konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandığı takdirde sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Galaxy S20 Ultra Limited Edition White özellikleri