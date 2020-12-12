Samsung'un Galaxy S21 Serisini Tanıtacağı Tarih Açıklandı

Bugüne kadar Samsung'un Galaxy S21 serisini ocak ayında tanıtacağı yönünde pek çok iddia varken Hindistan'da bir mağaza, serinin tanıtılacağı tarihi açıkladı. Buna göre Samsung, Galaxy S21 serisini 14 Ocak günü UNPACKED etkinliğinde tanıtacak.

Teknoloji devi Samsung, şu ana kadar ortaya atılan ve kesinliği doğrulanmamış iddialara göre yeni Galaxy S21 serisini ocak ayında tanıtacak. Şirketin yepyeni bir telefon tasarımı sunacağı amiral gemisi akıllı telefon serisi, donanım kısmında da elbette yükseltmelerle gelecek.

Samsung'un yeni serisini ocak ayında tanıtması söylense de ocak ayının hangi gününde tanıtılacağı hakkında ayrı fikirler bulunuyordu. Bu fikirlerden bazıları ocak ayının sonlarına işaret ederken bazıları ortaları diyordu. Bugünse Samsung'un yeni serisini tanıtacağı tarih Hindistan'daki dev Samsung mağazası tarafından açıklandı.

Samsung Galaxy S21'in çıkış tarihi doğrulandı:

Samsung'un Hindistan'daki dev mağazası Samsung Opera House'un yöneticileri, Android Authority'ye açıklama yaptı. Yöneticiler, Güney Koreli teknoloji devinin yeni Galaxy S21 akıllı telefon serisini 14 Ocak'ta düzenlenecek UNPACKED etkinliğinde tanıtacağını söyledi.

Bunun yanı sıra akıllı telefon serisinin 29 Ocak'ta Hindistan'da piyasaya sürüleceği de açıklanan bilgiler arasındaydı. Ancak mağaza yöneticileri telefonun diğer ülkelerde de aynı tarihte çıkıp çıkmayacağı konusunda bilgi vermedi. Daha önce Galaxy S21'in 14 Ocak'ta tanıtılacağını iddia eden Jon Prosser bir kez daha haklı çıktı.

Aynı mağazanın yöneticileri, serinin tanıtılacağı tarihin yanı sıra serideki amiral gemisi Galaxy S21 Ultra hakkında da doğrulayıcı bilgiler paylaştı. Yöneticiler, Samsung Galaxy S21 Ultra'nın 108 MP'lik bir ana kamera, lazer otomatik odak ve iki adet 10x optik yakınlaştırma sunan 10 MP'lik kamerayla geleceğini açıkladı.

Bugün Samsung Galaxy S21 serisi hakkında birkaç bilgiyi paylaştık. Bu bilgiler yeni serinin 30 W şarj adaptörlerini destekleyeceğini ve Samsung'un seri için S Pen uyumlu koruyucu kılıflar satacağına işaret ediyordu. Ayrıca Samsung Galaxy S21+, iPhone 12 Pro ile yan yana karşılaştırılmıştı.