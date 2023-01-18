Samsung Galaxy S23 ailesinin Fransa'daki fiyatları sızdırıldı. Eğer şirket, her ülkede aynı oranda zam yapacak olursa, Samsung Galaxy S23 serisi Türkiye'de ne yazık ki cep yakacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 1 Şubat'ta gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S23 serisi amiral gemisi telefonlarını tanıtacak. Bu telefonlar, şu ana kadar yaşanan sızıntılar ve iddialar neredeyse tamamen gün yüzüne çıkmış durumdalar. Ancak bilinmeyen önemli bir husus vardı. Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra'nın fiyatı ne kadar olacak?

Anonim bir kaynak, Samsung Galaxy S23 ailesinin Fransa'daki fiyatlarını sızdırmayı başardı. Biz de önce bu fiyatları sizlerle paylaşacak, ardından da Türkiye ile ilgili bir hesap yapacağız. Peşinen söyleyelim, hesabımız sonucunda ulaşacağımız fiyatlar, Samsung Türkiye'nin fiyatlandırması ile ilgili herhangi bir sızıntı değeri taşımıyor. Dolayısı ile cihazlar satışa sunulduğunda yerel fiyatlandırma ile daha yüksek ya da düşük fiyatlar görebiliriz.

Sızdırılan fiyatlar şu şekilde:

Model Fiyat Samsung Galaxy S23 (128 GB) 959 euro Samsung Galaxy S23 (256 GB) 1.019 euro Samsung Galaxy S23+ (256 GB) 1.219 euro Samsung Galaxy S23+ (512 GB) 1.339 euro Samsung Galaxy S23 Ultra (256 GB) 1.419 euro Samsung Galaxy S23 Ultra (512 GB) 1.599 euro Samsung Galaxy S23 Ultra (1 TB) 1.839 euro

Şimdi bu fiyatlara geçtiğimiz yıl itibarıyla bakalım. Yani Galaxy S22 modellerinin Fransa'daki lansman fiyatları nasıldı. Kaynağımızın webarchive olduğunu şimdiden belirtelim.

Samsung Galaxy S22 çıktığında, Fransa'daki lansman fiyatları nasıldı?

Model Fiyat Samsung Galaxy S22 (128 GB) 859 euro Samsung Galaxy S22 (256 GB) 909 euro Samsung Galaxy S22+ (128 GB) 1.059 euro Samsung Galaxy S22+ (256 GB) 1.109 euro Samsung Galaxy S22 Ultra (128 GB) 1.259 euro Samsung Galaxy S22 Ultra (256 GB) 1.359 euro Samsung Galaxy S22 Ultra (512 GB) 1.459 euro Samsung Galaxy S22 Ultra (1 TB) 1.659 euro

Kaynaklar: Galaxy S22 ve Galaxy S22+ fiyatları için buradaki, Galaxy S22 Ultra fiyatları için buradaki webarchive bağlantısını kullanabilirsiniz.

Peki iddialar gerçekse Galaxy S23, Fransa'da ne kadar zamlanmış olacak?

Gelin şimdi de 2022 ila 2023 yılları arasındaki lansman fiyatları arasında nasıl bir oran bulunacağına bakalım.

Model Oran Samsung Galaxy S23 (128 GB) %11,64 zam Samsung Galaxy S23 (256 GB) %12,10 zam Samsung Galaxy S23+ (256 GB) %9,92 zam Samsung Galaxy S23+ (512 GB) - Samsung Galaxy S23 Ultra (256 GB) %4,41 zam Samsung Galaxy S23 Ultra (512 GB) %9,59 zam Samsung Galaxy S23 Ultra (1 TB) %10,85 zam

Peki Samsung Türkiye'nin güncel fiyatları nasıl?

Model Fiyat Samsung Galaxy S22 (128 GB) 22.999 TL Samsung Galaxy S22 (256 GB) Satılmıyor Samsung Galaxy S22+ (128 GB) 29.499 TL Samsung Galaxy S22+ (256 GB) 30.999 TL Samsung Galaxy S22 Ultra (128 GB) 35.999 TL Samsung Galaxy S22 Ultra (256 GB) 37.499 TL Samsung Galaxy S22 Ultra (512 GB) 40.499 TL Samsung Galaxy S22 Ultra (1 TB) Satılmıyor

Samsung, Fransa'daki zam oranını olduğu gibi Türkiye'de uygularsa, Galaxy S23 ailesinin tahmini Türkiye fiyatları şöyle olabilir:

Model Tahmini Türkiye Fiyatı Samsung Galaxy S23 (128 GB) 25.676 TL Samsung Galaxy S23 (256 GB) - Samsung Galaxy S23+ (256 GB) 34.074 TL Samsung Galaxy S23+ (512 GB) - Samsung Galaxy S23 Ultra (256 GB) 39.153 TL Samsung Galaxy S23 Ultra (512 GB) 44.382 TL Samsung Galaxy S23 Ultra (1 TB) -

Galaxy S23 ailesi ile ilgili bugüne kadar öğrendiğimiz her şeye ulaşmak için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz