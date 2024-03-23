Söz konusu koku, en çok yanmış plastiğe benzetiliyor fakat kullanıcılardan 'osuruk' gibi ilginç benzetmeler de gelmiş.

Samsung’un güncel olarak en son çıkardığı amiral gemisi olan Galaxy S24 ailesi, birbirinden yenilikçi özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmış durumda. Yapay zekâ tarafına odaklanan cihazlar, Galaxy Note serisinin sonlandırılmasıyla öksüz kalan S-Pen’e de yuva oldu desek yanlış olmaz.

Tabii S-Pen’in sadece Galaxy S24 Ultra ile geldiğini de belirtmek gerek. Fakat kullanıcılar birkaç gündür garip bir durumdan şikâyetçi. Hatta farklı kişiler kontrol ettikçe bu durumu dile getirenlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Söz konusu iddia ise S-Pen’in garip bir kokuya sahip olması.

“Endişelenecek bir durum yok.”

Kullanıcılar, söz konusu kokuyu; kimyasal veya yanmış plastik gibi sözlerle niteliyor. Samsung Avrupa forumundan bir moderatör, konuya şu şekilde açıklık getirdi:

“Endişelenecek bir şey yok. S-Pen yuvasındayken telefonun iç donanımına yakın oluyor. Bu da kullanım sırasında ısı oluşturarak plastiğin ısınmasına sebep oluyor. Bu koku burnunuza yanık gibi gelebilir fakat Güneş altında beklemiş arabaya döndüğünüzde aldığınız kokudan farkı yok. Koltuklarda ve plastik malzemede de benzer bir koku olur fakat bu, soğudukça geçer.”

Muhtemelen Galaxy Note 7 travması yüzünden bu kadar tetiklenen kullanıcılar da cihazların soğumasını beklediğinde kokunun büyük oranda ortadan kaybolduğunu belirtti. Kokuyu farklı şekillerde yorumlayanların soru işaretleri ise ortada kalmaya devam ediyor fakat moderatörün sunduğu açıklamanın netliği de ortada.

Isınan plastiğin ısınmış bir plastik gibi kokmaktan öteye gitmemesine sevinsek yeridir. Zira böylesine başarılı bir cihazın, kokunun ötesine geçip ısı problemleriyle gündeme gelmesi, Samsung’un başını ağrıtacaktır. Galaxy S24 Ultra kullanıyorsanız, koku tarifini bir de sizden duymak isteriz.