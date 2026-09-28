Samsung’un merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S27 Ultra'ya ait olduğu iddia edilen kılıf tasarımları ortaya çıktı.

Samsung'un önümüzdeki yılın başında piyasaya sürmesi beklenen Galaxy S27 Ultra modeline dair yeni görsel sızıntıları teknoloji dünyasının gündemine oturdu. Sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ice Universe adlı duyumcu tarafından paylaşılan kılıf görselleri ve CAD tabanlı render tasarımları, cihazın arka kamera diziliminde ciddi bir yeniliğe gidileceğini öne sürüyor.

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Sızıntı şunu öne sürüyor: Samsung, son yıllardaki Ultra modellerinde görmeye alıştığımız tek tek yüzeyden çıkan "bağımsız" kamera halkalarından tamamen vazgeçebilir.

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Galaxy S27 Ultra tasarımı nasıl olacak?

Paylaşılan görsellere göre yeni tasarımda ayrık halkalar yerine dışa doğru çıkıntılı ve daha belirgin bir kamera adası tercih edilecek. Bu modülün sol tarafında üst üste dikey olarak dizilmiş iki kamera sensörünün yer alacağı, hemen yanındaki oval bölmede ise üçüncü bir kamera ile LED flaşın konumlandırılacağı iddia ediliyor. Bu yaklaşım, piyasadaki iPhone gibi diğer rakip amiral gemilerinde görülen yapıya oldukça yakın bir çizgi çiziyor.

Sızıntıda Galaxy S27 Ultra için üretilen en az dört farklı kılıf tasarımı var. İlk sürümlerde yalnızca kaba bir kamera bloğu hat hat belli olurken, son paylaşılan en detaylı kılıf modelinde sensör kesikleri netleşti. Sağ taraftaki oval bölümde üstte üçüncü kamera için bir delik, hemen altında ise LED flaş ile eşleşen daha küçük bir dairesel kesik göze çarpıyor.

Ancak bu detay, beraberinde yeni bir soru işaretini de getirdi. Daha önceki çizimlerde ve ilk sızıntılarda bu uzatılmış bölümün telefoto kamera, LED flaş ve lazer odaklama sensörünü bir arada barındıracağı görülmüştü. Ancak son kılıf tasarımında yalnızca iki adet kesiğin bulunması lazer odaklama sensörünün akıbeti konusunda merak uyandırdı. Son Ultra modellerinde bu üniteyi tepeye yerleştiren Samsung'un, 5x telefoto kamera ile aynı delik içerisine entegre edip etmeyeceği ya da sensör için farklı bir alanda kesik açılıp açılmayacağı henüz netlik kazanmış değil.