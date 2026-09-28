Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Kılıf Tasarımları Ortaya Çıktı! Kamerada Büyük Yenilikler Olacak

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Samsung’un merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S27 Ultra'ya ait olduğu iddia edilen kılıf tasarımları ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Kılıf Tasarımları Ortaya Çıktı! Kamerada Büyük Yenilikler Olacak
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung'un önümüzdeki yılın başında piyasaya sürmesi beklenen Galaxy S27 Ultra modeline dair yeni görsel sızıntıları teknoloji dünyasının gündemine oturdu. Sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ice Universe adlı duyumcu tarafından paylaşılan kılıf görselleri ve CAD tabanlı render tasarımları, cihazın arka kamera diziliminde ciddi bir yeniliğe gidileceğini öne sürüyor.

Sızıntı şunu öne sürüyor: Samsung, son yıllardaki Ultra modellerinde görmeye alıştığımız tek tek yüzeyden çıkan "bağımsız" kamera halkalarından tamamen vazgeçebilir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Kılıf Tasarımları Ortaya Çıktı! Kamerada Büyük Yenilikler Olacak
s27
s27w

Galaxy S27 Ultra tasarımı nasıl olacak?

s27

Paylaşılan görsellere göre yeni tasarımda ayrık halkalar yerine dışa doğru çıkıntılı ve daha belirgin bir kamera adası tercih edilecek. Bu modülün sol tarafında üst üste dikey olarak dizilmiş iki kamera sensörünün yer alacağı, hemen yanındaki oval bölmede ise üçüncü bir kamera ile LED flaşın konumlandırılacağı iddia ediliyor. Bu yaklaşım, piyasadaki iPhone gibi diğer rakip amiral gemilerinde görülen yapıya oldukça yakın bir çizgi çiziyor.

Sızıntıda Galaxy S27 Ultra için üretilen en az dört farklı kılıf tasarımı var. İlk sürümlerde yalnızca kaba bir kamera bloğu hat hat belli olurken, son paylaşılan en detaylı kılıf modelinde sensör kesikleri netleşti. Sağ taraftaki oval bölümde üstte üçüncü kamera için bir delik, hemen altında ise LED flaş ile eşleşen daha küçük bir dairesel kesik göze çarpıyor.

s27w

Ancak bu detay, beraberinde yeni bir soru işaretini de getirdi. Daha önceki çizimlerde ve ilk sızıntılarda bu uzatılmış bölümün telefoto kamera, LED flaş ve lazer odaklama sensörünü bir arada barındıracağı görülmüştü. Ancak son kılıf tasarımında yalnızca iki adet kesiğin bulunması lazer odaklama sensörünün akıbeti konusunda merak uyandırdı. Son Ultra modellerinde bu üniteyi tepeye yerleştiren Samsung'un, 5x telefoto kamera ile aynı delik içerisine entegre edip etmeyeceği ya da sensör için farklı bir alanda kesik açılıp açılmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar

Xiaomi, HyperOS 4 Güncelleme Takvimini Resmen Açıkladı: Hangi Cihaz Ne Zaman Alacak?

Xiaomi, HyperOS 4 Güncelleme Takvimini Resmen Açıkladı: Hangi Cihaz Ne Zaman Alacak?

Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra’nın Pil Kapasiteleri ve Şarj Hızları Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra’nın Pil Kapasiteleri ve Şarj Hızları Ortaya Çıktı

Galaxy S27 Serisinin RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Galaxy S27 Serisinin RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Şarj Aletini Unutturan Telefon HONOR 600 Elite 5G Tanıtıldı

Şarj Aletini Unutturan Telefon HONOR 600 Elite 5G Tanıtıldı

11.000 mAh'lik Akü Gibi Bataryalı Telefon HONOR X9e Pro Tanıtıldı

11.000 mAh'lik Akü Gibi Bataryalı Telefon HONOR X9e Pro Tanıtıldı

iOS 27.2 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Özellikler

iOS 27.2 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Özellikler

Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Türkiye’de: İşte Fiyatı

35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Türkiye’de: İşte Fiyatı

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Türk Strateji Oyun İçeriği Üreticileri, Paradox Interactive’e Yönelik Boykotu Sürdürüecek!

Türk Strateji Oyun İçeriği Üreticileri, Paradox Interactive’e Yönelik Boykotu Sürdürüecek!

“404 Not Found”daki 404 Sayısı Nereden Geliyor?

“404 Not Found”daki 404 Sayısı Nereden Geliyor?

En İyi Buzdolabı Markaları

En İyi Buzdolabı Markaları

Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!

Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com