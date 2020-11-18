Samsung, Galaxy S6 ve Note 5 İçin Güncelleme Yayınladı

Samsung, piyasaya sürülmelerinin üzerinden neredeyse 5 yıl geçen amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S6 ve Galaxy Note 5 için güncelleme yayınladı. Samsung'un bu kadar eski akıllı telefonları için güncelleme yayınlamış olması, cihazlarda kritik bir güvenlik açığı bulunduğu ihtimalini akıllara getirdi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlarına genellikle iki yıl büyük yazılım güncellemesi (Android sürüm yükseltmesi) yayınlıyor ve cihazlar, yaklaşık üç yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alıyorlar. Ancak bu rutin, olası bir güvenlik açığı tespit edildiği takdirde değişebiliyor.

Samsung, yaklaşık 5 yıllık amiral gemisi akıllı telefonları olan Galaxy S6 ve Galaxy Note 5 için yeni bir güncelleme yayınladı. SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre Galaxy S6 için G92xSKSS3ETJ1 ve G928SKSS3DTJ3, Galaxy Note 5 için N920SKSS2DTJ2 sürüm numarasına sahip olan güncelleme, güvenlik ile ilgili bir hata düzeltmesi içeriyor. Ancak her iki cihaz da Android 7.0 Nougat tabanlı Eylül 2018 güvenlik yamasıyla çalışmaya devam ediyor.

Samsung’un söz konusu güncelleme ile cihazlarda bir değişiklik yapıp yapmadığı ya da hangi değişiklikleri gerçekleştirdiği tam olarak bilinmiyor. Tahminler, Samsung’un bu iki cihazda kritik bir güvenlik açığı tespit ettiği ve vakit kaybetmeden bu açığı gidermek için bir güvenlik yaması yayınladığı yönünde.

Bu arada Samsung’un 2 yıllık Android sürüm yükseltme geleceğinin Galaxy S10 ailesi ile birlikte 3 yıla uzayacağını da belirtelim. Galaxy Note 20 ailesinde yeni bir duyuru gerçekleştiren Samsung, amiral gemileri ve belirli orta segment modellerde Android sürüm güncellemelerinin 3 yıla uzayacağını belirtmişti. Bu değişim ile güvenlik güncellemesi yayınlama süresinin uzayıp uzamayacağı ise bilinmiyor.