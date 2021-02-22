Samsung, En Az 4 Yıl Güvenlik Güncellemesi Verecek

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 2019 yılından beri piyasaya sürülen Galaxy ürünlerine en az 4 yıllık güvenlik güncellemesi vereceğini açıkladı. En az 4 yıllık güvenlik güncellemeleri, bütçe dostu cihaz kullanıcılarını da sevindirecek.

Güncellemeler söz konusu olduğunda ilk olarak Android ya da iOS sürüm yükseltmeleri akla gelse de güvenlik güncellemeleri de en az sürüm yükseltmeleri kadar önem taşıyor. Bu noktada güvenlik güncellemelerinin sıklığı ise şirketten şirkete, hatta modelden modele değişiklik gösterebiliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde güvenlik güncellemeleri konusunda en iyi Android telefonları gösteren bir rapor bile yayınlanmıştı.

Şimdiyse Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy cihazları için ilk telefon sürümünden itibaren en az 4 yıl boyunca düzenli güvenlik güncellemeleri yayınlayacağını duyurdu. Bu kapsamda şirketin 2019 yılından beri tanıtılan Galaxy modelleri, çıkış tarihlerinden itibaren 4 yıl süreyle düzenli olarak güvenlik güncellemelerini alacak.

Güncelleme sözü, yalnızca amiral gemisi modellerini kapsamıyor:

Samsung'un 4 yıllık güvenlik güncellemesi sözü, amiral gemisi modellerin yanında daha uygun fiyatlı modelleri de kapsıyor. Bu noktada şirket; Z, S, Note, A, M, XCover ve Tab serileri de dahil olmak üzere 2019 yılından beri piyasaya sürülen Galaxy ürünlerinin en az 4 yıllık güvenlik güncellemelerini alacağının altını çiziyor.

Şirketin en az 4 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacağını açıkladığı modeller ise şu şekilde: