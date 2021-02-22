Samsung, En Az 4 Yıl Güvenlik Güncellemesi Verecek

Güncellemeler söz konusu olduğunda ilk olarak Android ya da iOS sürüm yükseltmeleri akla gelse de güvenlik güncellemeleri de en az sürüm yükseltmeleri kadar önem taşıyor. Bu noktada güvenlik güncellemelerinin sıklığı ise şirketten şirkete, hatta modelden modele değişiklik gösterebiliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde güvenlik güncellemeleri konusunda en iyi Android telefonları gösteren bir rapor bile yayınlanmıştı.
Şimdiyse Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy cihazları için ilk telefon sürümünden itibaren en az 4 yıl boyunca düzenli güvenlik güncellemeleri yayınlayacağını duyurdu. Bu kapsamda şirketin 2019 yılından beri tanıtılan Galaxy modelleri, çıkış tarihlerinden itibaren 4 yıl süreyle düzenli olarak güvenlik güncellemelerini alacak.
Güncelleme sözü, yalnızca amiral gemisi modellerini kapsamıyor:
Samsung'un 4 yıllık güvenlik güncellemesi sözü, amiral gemisi modellerin yanında daha uygun fiyatlı modelleri de kapsıyor. Bu noktada şirket; Z, S, Note, A, M, XCover ve Tab serileri de dahil olmak üzere 2019 yılından beri piyasaya sürülen Galaxy ürünlerinin en az 4 yıllık güvenlik güncellemelerini alacağının altını çiziyor.
Şirketin en az 4 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacağını açıkladığı modeller ise şu şekilde:
- Galaxy Katlanabilir Cihazlar: Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G
- Galaxy S Serisi: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G
- Galaxy Note Serisi: Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G
- Galaxy A Serisi: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G
- Galaxy M Serisi: M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51
- Galaxy XCover Serisi: XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro
- Galaxy Tab Serisi: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+