Samsung Galaxy Z Fold2, Dayanıklılık Testine Tabi Tutuldu

Samsung'un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold2, dayanıklılık testine tabi tutuldu. Menteşe dayanıklılığı konusunda büyük bir gelişme kat eden Z Fold2'nin ekran dayanıklılığı konusunda ise pek yol kat edemediği görüldü.

Günümüzdeki akıllı telefonların artık uçtan uca ekranlara sahip olması sebebiyle dayanıklılık çok daha önemli bir hal almaya başladı. Akıllı telefon üreticileri ve donanım üreticileri de cihazların daha sağlam olması için sürekli olarak yeni geliştirmeler yapmaya devam ediyorlar.

Konu akıllı telefonlara geldiğinde ise dayanıklılık özellikle de bu cihazların yüksek fiyatları sebebiyle çok daha önemli bir hale geliyor. Peki, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un son katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold2 bu konuda ne durumda? Daha önceki bazı haberlerimizde de bahsettiğimiz JerryRigEverything kanalı, Galaxy Z Fold2 için bir dayanıklılık testi gerçekleştirdi.

Samsung Galaxy Z Fold2 dayanıklılık testi

Galaxy Z Fold2, ekran dayanıklılığı tarafında önceline göre çok büyük bir mesafe kat etmiş durumda değil. Gorilla Glass Victus ile korunan dış ekran çizilmelere karşı dayanıklı olsa da asıl çekici nokta olan iç ekran çiziklere dayanıklılık konusunda pek de iyi bir performans sergileyemiyor.

Telefonun menteşesinin önemli bir gelişme kat ettiği de görülüyor. Toza karşı daha iyi bir koruma sağlayan menteşe, ayrıca dayanıklılık konusunda da oldukça etkileyici bir iş çıkarmayı başarıyor. Menteşe, toza karşı dayanıklılık konusunda da önceline göre oldukça etkileyici bir performans sergiliyor.

Samsung'un iki cihazın menteşesi arasındaki bu dayanıklılık farkını ortaya koymasını sağlayan şey ise menteşenin içerisine yerleştirilen ufak fırçalar. İlk olarak Galaxy Z Flip'te ortaya çıkan bu teknoloji, daha sonrasında Galaxy Z Fold2'ye de yolunu buldu. Ayrıca telefonun parmak izi okuyucu sensörünün de çizilmelere karşı oldukça hassas olduğu ortaya çıktı.