Samsung Galaxy Z Fold2, MagSafe ile Şarj Edilirken Göründü

Apple'ın MagSafe isimli kablosuz şarj teknolojisinin, Android cihazlarda da kullanılabilir olduğu gün yüzüne çıktı. Galaxy Z Fold2, Apple'ın yeni kablosuz şarj cihazıyla hem yapıştı hem de şarj oldu. Ancak bazı Android telefonlar, mıknatıslı bir yapıya sahip olmadıkları için rahat bir şarj deneyimi sunmayabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 12 ailesi ile birlikte MagSafe isimli yeni bir kablosuz şarj teknolojisi duyurmuştu. Manyetizma tabanlı bu teknoloji temel olarak, iPhone 12'ye yapışıp, telefonun şarj edilmesini sağlıyordu. Ayrıca bir kullanıcı, MagSafe'in manyetik alanından faydalanarak iPhone 12 aksesuarı da kullanabiliyordu. Ancak MagSafe'in özelliklerinin sadece bunlarla sınırlı olmadığı gün yüzüne çıktı.

MagSafe, temelde Qi standardına destek veren bir ürün. Yani bu kablosuz şarj teknolojisi, sadece iPhone 12 ailesine özel değil. Kullanıcılar, Qi standardına sahip olan neredeyse tüm cihazları MagSafe ile şarj edebiliyorlar. Hatta bu durum, bazı cihazlarla da test edildi. Örneğin Samsung'un Galaxy Z Fold2 isimli katlanabilir ekranlı telefonu, MagSafe'i kullanarak rahatlıkla şarj edilebiliyor.

MagSafe, mıknatıslarla iPhone 12'ye yapışıyor. Bu sayede de telefon kaymıyor ve kesintisiz bir şarj deneyimi sunulmuş oluyor. Galaxy Z Fold2'de ise benzer bir mıknatıs sistemi, telefonun katlı haldeyken açılmamasını sağlıyor. İşte bu durum, MagSafe'in Galaxy Z Fold2'ye de yapışmasını sağlıyor. Ancak eğer kullandığınız telefonda mıknatıslı bir yapı yoksa, MagSafe'i kullanırken dikkatli olmak gerekiyor.

Görünüşe göre Apple, Android cihazlarda da kullanılabilen bir kablosuz şarj teknolojisi geliştirmiş. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu kablosuz şarj teknolojisi, en iyi uyumluluğu iPhone 12 modellerine sunuyor. Piyasadaki Qi standardına sahip diğer akıllı telefonlar ise bu cihazı şarj için kullanabiliyor. Dikkat edilmesi gereken şeyse mıknatıslı yapı. Kısacası MagSafe, pek çok cihazda çalışıyor olsa da kimi cihazlara yapışamıyor.