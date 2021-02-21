Samsung’un 2017’den beri üzerinde çalıştığı artırılmış gerçeklik gözlükleri ortaya çıktı. Yayınlanan videoda Samsung Glasses Lite ve AR Glasses gözlükleri görüldü.

Akıllı gözlüklerin dünya çapında istenilen popülerliğe ulaşamamasının ardından Apple, Microsoft ve Facebook artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerine çalışmaya başlamıştı. WalkingCat’in sızdırdığı habere göre Samsung da 2017’den beri artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerine çalışıyor.

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung VR alanında Oculus’a rakip olma konusundaki hedefini sürdürürken şimdi AR ve harmanlanmış gerçeklik alanında bu şekilde bir atılımda bulunması ise giyilebilir teknoloji dünyasında büyük heyecan yarattı.

Samsung tam anlamıyla senkron çalışan gözlükler üretecek:

Samsung Glasses Lite ve AR Glasses masaüstü bilgisayar, telefon ve saat entegrasyonunu kullanıcıya kararlı bir şekilde sunacak. Samsung Galaxy Watch ile bağlanabilecek olan gözlükler ile uygulamalar arası geçiş yapılabilecek. Bununla beraber kullanıcılar masaüstü bilgisayar monitörü olarak gözlüğü kullanabilecek ve drone gibi araçları gözlük üzerinden gözlemleyebilecekler.

Sadece gözlük kullanarak oyun oynayabilmek, Youtube’da video izleyebilmek ya da Netflix’den güzel bir bölüm izlemek gibisi olmaz. Samsung Glasses Lite videosunda yer alan görüntülü çağrılar yapma yeteneği sayesinde iş ortamını her yere sadece gözlükle taşıyabilir olmak harika bir avantaj.

3D Holografik Versiyon

WalkingCat'in attığı tweetler içerisinde yer alan videolar bilim kurgu filmlerini pek aratmıyor. Özellikle mimari çizimlerin 3D olarak gezilebilir ve görülebilir olması iş dünyasında bu teknolojinin kullanımını arttıracaktır. AR ofisler ile evden çalışmanın kolaylığı ve hologram ile toplantılar yapabilme özellikle pandemi nedeniyle evden çalışma süreçlerinde insanı gerçekten heyecanlandırıyor.

Samsung’un gözlüklerinin ne zaman çıkacağı henüz belli olmasa da yapılan sızıntı ile dijital dünyanın kapılarının gerçekten açıldığı gözler önüne seriliyor. Apple, Facebook ve Microsoft ne zaman böyle bir video yayınlar bilinmez ancak Samsung’un bu sızıntısı "Planlı bir sızıntı olabilir mi?" sorusunu sorduruyor. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizlerle paylaşın.