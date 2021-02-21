Samsung Galaxy A52 ve A72, Resmi Sitede Gözüktü

Samsung'un önümüzdeki haftalarda tanıtması beklenen Galaxy A52 ve A72 modelleri, şirketin Hindistan sitesinde destek sayfasında gözüktü. Telefonların özellikleri veya görselleri sayfada yer almazken tek paylaşılan bilgi model numaraları oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un sevilen orta segment serileri Galaxy A50 ve A70, önümüzdeki haftalarda yeni modelleriyle karşımıza çıkacak. Telefonların çıkışına yakın bir tarih kala bugün, Galaxy A52 ve Galaxy A72 olarak adlandırılan iki model de Samsung'un resmi Hindistan internet sitesinde kendilerini gösterdi.

Samsung'un destek sayfasında gözüken iki akıllı telefon hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Sayfalarda yalnızca telefonların model numaraları yer aldı. Buna göre Galaxy A52, SM-A52F/DS model numarasını taşıyacakken Galaxy A72, SM-A725F/DS model numarasıyla piyasaya sürülecek.

Yeni orta segment telefonlar neler sunacak?

Bugüne kadar öğrendiğimiz bilgilere göre Samsung Galaxy A52, 6,5 inçlik sAMOLED ekrana sahip olacak. Telefonun ekranı, bir önceki model olan A51'e göre daha hızlı bir ekranla gelecek. Ekran, 90 Hz tazeleme hızını destekleyecek. Batarya kısmındaysa 4.500 mAh'lik 25 W hızlı şarj desteği sunan bir batarya yer alacak.

Galaxy A51 gibi dörtlü bir kamera kurulumuyla piyasaya sürülecek olan Galaxy A52, işlemci bölümünde Qualcomm Snapdragon 720G'ye yer verecek. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB'lık depolama alanı eşlik edecek. Ayrıca iddialara göre telefonun Snapdragon 750G işlemcili 5G destekli bir modeli de piyasaya sürülecek.

Samsung Galaxy A72'ye geldiğimizdeyse bizi 6,7 inçlik 90 Hz tazeleme hızına sahip AMOLED ekran karşılayacak. Telefonun 5G destekli ve 4G destekli modellerindeki işlemciler, Galaxy A52 ile aynı olacak. Telefon, 5.000 mAh'lik bataryasıyla A52'ye nazaran sahip olduğu güç avantajını gün içinde rahatça kullandırabilecek.