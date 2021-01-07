Samsung, Neo QLED olarak isimlendirdiği yeni nesil akıllı televizyonlarında kullanılacak uzaktan kumandalarını duyurdu. Güneş panellerine sahip olan bu kumanda, tek bir tam şarj ile 2 yıl boyunca kullanılabiliyor. Kapalı ve açık ortamlardaki ışık sayesinde şarj olabilen kumandanın, 99 milyon AAA pilden tasarruf edilmesini sağlayacağı düşünülüyor.

Sabah saatlerinde 8K çözünürlüğe ek olarak yüksek kontrast oranıyla tüketicileri kendine hayran bırakmayı başaracak Neo QLED televizyonlarını duyuran Samsung, şimdi de yeni bir uzaktan kumandanın duyurusunu gerçekleştirdi. Çevre dostu bir ürün olarak karşımıza çıkan uzaktan kumanda, yüzde 24 oranında geri dönüştürülmüş plastikten üretilmesinin yanı sıra, tek bir tam şarjla iki yıl kullanılabilecek olması ile dikkat çekiyor.

Samsung'un yeni uzaktan kumandası, güneş enerjisi ile çalışabilen özel bir sisteme sahip. Sahip olduğu dahili pillerle istenildiği takdirde USB bağlantısı aracılığıyla da şarj edilebilen uzaktan kumanda, üzerindeki solar panel ile iç ortam ya da dış ortam ışığında kendi kendini şarj edebiliyor. Samsung, uzaktan kumandasını marka için türünün tek örneği olarak nitelendiriyor.

Samsung'un güneş enerjisiyle çalışan uzaktan kumandası, işte böyle görünüyor

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni uzaktan kumandası, bir tam şarj ile tam 2 yıl boyunca kullanılıyor. Böylesi bir kumandayla birlikte gezegenimizi etkileyen atık miktarında da ciddi anlamda azalma yaşanacağını ön gören Samsung, 7 yıl gibi bir sürede 99 milyon adet AAA pilin zayi olmasının önüne geçileceğini düşünüyor. Elbette böylesi bir durum, Samsung'u da pil masrafından kurtarmış olacak.

Samsung, 2021 yılı itibarıyla piyasaya sürülecek tüm Neo QLED televizyonlarda yeni nesil kumandaların bulunacağını söylüyor. Yani bir tüketici, bu kumandayı satın almak için ayrı bir ödeme yapmak durumunda kalmayacak. Ancak bu kumandaların sadece Neo QLED televizyonlarla mı sınırlı olacağı yoksa Samsung'un bu ürünün kapsamını genişletip, diğer televizyon serilerinde de mi kullanmaya başlayacağı şu an için bilinmiyor.