Samsung'un Galaxy S21'in Fiyatını İndireceği Söyleniyor

Güney Koreli bir teknoloji sitesinin haberine göre Samsung, iPhone 12 modellerinin uygun fiyatına rekabetçi bir çözüm olabilmek adına Galaxy S21 modelinde fiyat etiketini düşürecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S21 ailesini duyurmasına tam bir hafta kaldı ve cihazların lansmanı yaklaşmasıyla birlikte daha fazla detay bilgi ortaya çıkmaya başladı.

Güney Koreli teknoloji haber sitesi ETNews tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung’un yeni amiral gemisi ailesinin yıldızı ne Ultra ne de Plus modeli olacak. Samsung, Galaxy S21 ailesinin satış odağını en uygun fiyatlı model olan Galaxy S21 üzerinde tutacak ve üretim kapasitesinin yüzde 60’ını da bu model için ayıracak.

Samsung, iPhone 12'nin fiyatı nedeniyle Galaxy S21'in fiyatını artıramayacak

Bildiğiniz gibi Samsung, son yıllarda yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada akıllı telefon fiyatlarını yıldan yılda artırıyordu. Aktarılan bilgilere göre iPhone 12 modellerinin fiyatlandırma politikası, Samsung’u Galaxy S21 ailesini fiyatlandırırken bir indirime gitmeye zorlamış durumda.

ETNews’e göre Samsung, en azından Güney Kore’de hem Galaxy S21 hem de Galaxy S21 Plus’ın fiyatında Galaxy S20 modellerine kıyasla indirime gidecek. Buna göre Güney Kore’de Galaxy S20’de yaklaşık 1.150 dolar olan fiyat etiketi, Galaxy S21’de 900 dolar seviyelerine kadar düşecek. Benzer seviyede bir fiyat indirimi Galaxy S21 Plus’ta da görünecek.

5.000 mAh batarya, 108 MP kamera ve S-Pen desteği ile Galaxy S21 Ultra, serinin en dikkat çeken telefonu olmaya devam edecek. Ancak Samsung bu yıl pazarlama stratejisini Galaxy S21 Ultra’yı “özel” bir telefon olarak gösterip Galaxy S21’i herkes için ulaşılabilir bir telefon haline getirecek şekilde oluşturacak. Elbetteki tüm bu sızıntı bilgilerin doğruluğunu ancak Samsung 14 Ocak’ta Galaxy S21’in fiyatını açıkladığında kontrol edebileceğiz.