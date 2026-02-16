Samsung, iPhone Fold'a Rakip Olacak "Geniş" Ekranlı Katlanabilir Telefon Geliştiriyor (Daha Normaline Alışamamıştık)

One UI 9 yazılım dosyalarında ortaya çıkan yeni kodlara ve animasyonlara göre Samsung, daha geniş ekrana sahip yeni katlanabilir telefon modeli üzerinde çalışıyor.

Samsung’un Apple’ın iPhone Fold'una rakip olarak geliştirdiği yeni nesil geniş ekranlı katlanabilir telefonu, One UI 9 yazılım dosyalarında gün yüzüne çıktı.

Samsung’un 2026’da yayınlaması beklenen büyük yazılım güncellemesi One UI 9’un sızdırılan sürümlerinde dikkat çeken bir animasyon keşfedildi. Bu animasyonda, mevcut Samsung Galaxy Z Fold 7 modelinden daha geniş ekranlara sahip kitap tarzı bir katlanabilir cihaz görünüyor.

Söz konusu tasarımın yaklaşan Samsung Galaxy Z Fold 8’in “geniş ekranlı” özel bir versiyonu olabileceği konuşuluyor. Kod adlarıyla da örtüşen bu animasyon, cihazın ekran oranları ve yazılım arayüzü hakkında ilk ipuçlarını veriyor. Hatta kilit açma animasyonu bile görüntülenmiş durumda.

Samsung neden "geniş" ekrana ihtiyaç duyuyor?

İddialara göre Apple’ın üzerinde çalıştığı iPhone Fold, piyasadaki klasik kitap tipi katlanabilirlerden daha geniş ekranlara sahip olacak. Yani telefon kapalıyken daha kare bir forma, açıkken ise daha geniş bir görüntü alanına sahip olacak.

Samsung’un da bu tasarıma doğrudan rakip olabilmek için daha geniş ekranlı bir Fold modeli geliştirdiği düşünülüyor.

Peki ne zaman çıkacak?

Samsung’un geleneksel takvimine bağlı kalması hâlinde Galaxy Z Fold 8’in Temmuz ayında tanıtılması bekleniyor.

“Wide Fold” olarak anılacak geniş versiyonun ise birkaç ay sonrasında piyasaya sürülebileceği konuşuluyor.

Peki henüz katlanabilir telefonlar bile tam anlamıyla yaygınlaşmamışken, daha geniş ekranlı katlanabilir telefonların geleceği sizce nasıl olacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.