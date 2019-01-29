Güney Koreli teknoloji devi, daha önce de yatırım yaptığı Corephotonics'i satın alıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dört arka kameraya sahip telefonunu duyurmuştu. Globes’un haberine göre Samsung, İsrailli kamera teknoloji şirketi Corephotonics’i 155 milyon dolara satın alacağını söyledi. Görünüşe göre şirket, çoklu kamera teknolojisi konusunda oldukça iştahlı.

Samsung Ventures; MediaTek ve Foxconn ile birlikte Corephotonics’in yatırımcıları arasındaydı ancak görünen o ki Samsung, bu şirketin tek sahibi olmak istiyor. Şirket, OPPO için geliştirdiği 5x kayıpsız yakınlaştırma yapabilen lensler ile adını duyurmuştu.

Corephotonics, daha önce Apple ile iPhone kameralarındaki yakınlaştırma teknolojisi ve şirkete ait algoritmalar konusunda davalık olmuştu. Hatta Apple, Corephotonics ile 2012 yılında ortaklık kurmak istemişti fakat bu konuda çok fazla yol kat edememişlerdi.

İsrailli şirket şu an bokeh sorunları, düşük ışıktaki görüntü kalitesini artırma ve optik görüntü sabitleyici üzerinde çalışıyor.