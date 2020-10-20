Samsung, Yepyeni Katlanabilir Ekranlı Telefon Geliştiriyor

Samsung'un yeni bir akıllı telefon patenti ortaya çıktı. Bu patent, katlanabilir ekranlı telefonlara yeni bir soluk kazandırıyor. Telefonu iki farklı katman halinde tasarlayan Samsung, bu sayede kamera kurulumu gibi detayları gizlemiş oluyor. Patentin ürün haline gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un aldığı yeni bir patent, LetsGoDigital aracılığıyla ortaya çıkarıldı. Patentte yer alan bilgilere baktığımızda, Samsung'un oldukça ilginç bir katlanabilir ekranlı telefon geliştirdiğini görüyoruz. Bu tür bir telefonun ticari bir ürün haline gelmesi, pek çok tüketiciyi heyecanlandırmayı başaracak gibi görünüyor.

Samsung, bugüne kadar piyasaya sürdüğü katlanabilir ekranlı telefonlarda, bu cihazları doğrudan katlıyordu. Yeni patent ise katlanabilir ekran teknolojisine yeni bir soluk getiriyor. Şirket, bu kezse tamamen katlanmaktan ziyade yarı katlanır gibi görünen bir yapı üzerinde çalışıyor. İki katmandan oluşan cihaz, bir yandan kamera kurulumunu gizliyor diğer yandansa açıldığı zaman ekstradan hoparlör imkanı sağlıyor.

Samsung'un yeni patenti işte böyle görünüyor

Samsung'un üzerinde çalıştığı daha da ilginç kılan şey, cihazın daha köşeli bir yapıya sahip olması. Bildiğiniz üzere Apple, iPhone 12 ailesi ile birlikte keskin hatlara sahip olan bir tasarıma dönüş yaptı. Bu tasarım yaklaşımı Samsung'un da hoşuna gitmiş gibi görünüyor. iPhone 12 tasarımını Android ekosisteminde görmek isteyen tüketiciler, Samsung'un bu telefonunu dört gözle bekleyecekler.

Samsung'un patentlediği katlanabilir ekranlı telefonun dışında, tamamen düz bir katman var. Patentteki verilere göre bu katman, arka kamera kurulumu ve telefonun iç katmanına eklenmiş olan ekstra hoparlörleri gizliyor. Bu hoparlörler, rezonans alanı oluşturmak için gizlenmiş durumda. Ancak Samsung'un bu durumu nasıl değerlendireceği şu an için bilinmiyor.

Patentte yer alan bilgilere göre Samsung, bu akıllı telefonunda polimer ekran kullanmayı tercih etmiş. Ancak şirket, Galaxy Fold'dan sonra bu ekranı kullanmadı. Bunun yerine ultra ince cam teknolojisi tercih etmişti. Şayet bu telefon bir ticari ürün haline gelirse, Samsung patent üzerinde değişiklik yaparak ultra ince cam kullanmayı tercih edebilir.

Samsung'un patenti, oldukça heyecan verici olsa da geleceği meçhul. Şirket, bu tür bir akıllı telefonu ticari ürün haline getirebileceği gibi, tarihin tozlu raflarına da kaldırabilir. Ancak bu iki olasılıktan hangisinin gerçekleşeceği, ilerleyen süreçte belli olacak. Her şeye rağmen bu durum, Samsung'un köşeli modelleri önemsediğinin açık bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.