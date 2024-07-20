Samsung, Galaxy telefonlar için yayımlayacağı Ağustos 2024 güvenlik güncellemesinin çok önemli olduğunu duyurdu. Galaxy telefon sahiplerinin bu güncellemeyi hızlıca yüklemeleri gerekiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan çok önemli bir açıklama geldi. Forbes'e konuşan Samsung yetkilileri, tüm yeni nesil Galaxy telefonlar için Ağustos 2024 güvenlik güncellemesini çok yakında yayımlayacaklarını ve bu güncellemenin acilen yüklenmesi gerektiğini söylediler. Peki ne oldu da Samsung, böyle önemli bir açıklama yaptı?

Samsung'un Ağustos 2024 güvenlik güncellemesi için açıklama yapmasının nedeni, "CVE-2024-32896" kodlu bir güvenlik açığını kapatıyor olması. Teknik olarak tüm Android telefonları hedef alan bu güvenlik açığı, siber saldırganların telefonlar üzerinde tam hâkimiyet kurabilmelerini sağlıyordu. İşte Samsung, çok yakında yayımlayacağı güncelleme ile bu önemli açığı kapatacak.

CVE-2024-32896 açığı, ilk kez geçtiğimiz ay tespit edildi

CVE-2024-32896 kodlu güvenlik açığı, ilk kez geçtiğimiz ay tespit edildi. ABD hükûmet yetkilileri, ilk aşamada bu açığın sadece Pixel telefonları hedef aldığını düşündüler. Ancak daha kapsamlı çalışmalarda, güvenlik açığının aslında tüm markaları hedef aldığı ortaya çıktı. Samsung da müşterilerinin mağduriyet yaşamaması için oldukça hızlı bir çalışma yapmış durumda.

Samsung'un destekleyen Galaxy telefonlara sunacağı Ağustos 2024 güvenlik yaması için kesinleşmiş bir yayım tarihi yok. Ancak yapılan açıklama, bu güvenlik güncelleştirmesinin hızlıca kullanıcılara ulaştırılacağının açık bir göstergesi. Eğer siz de Samsung Galaxy kullanıcısıysanız şu sıralar gelecek güncellemeleri yakından takip edin.