Samsung, akıllı televizyonların doğrudan mimarisine etki edecek yeni bir teknoloji duyurdu. Her piksele bağımsız ışık veren yeni teknoloji, bu sayede daha kaliteli görüntü ve verimli enerji sunabiliyor.

Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden biri olan Samsung, akıllı televizyonlarda yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Güney Koreli teknoloji devi, akıllı televizyonlar için yeni bir teknoloji tanıtmaya hazırlanıyor. Micro Led teknolojisine sahip olacak yeni televizyonların, 2020’nin ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.

Yeni Teknoloji Neler Sunacak?

Samsung’un yeni micro LED teknolojisi, günümüz televizyon teknolojisini kökten değiştirecek. Her piksele bağımsız ışık yaymayı başaran teknoloji, bu sebeple renk filtresine ihtiyaç duymadan çalışacak. Bunun sayesinde de daha canlı renkler ve aydınlatma karşımıza çıkacak.

Normal televizyonlara göre daha yüksek kontrast oranı ve daha düşük bir güç tüketimi sunan micro LED teknolojisi, akıllı televizyon sektöründe yeni bir soluk getirecek gibi duruyor. Eylül’de satışa sunulması beklenen micro LED’li televizyonlar, CES 2020 kapsamında yeni teknolojisini tanıttı.

Samsung, Q950TS 8K QLED TV ismiyle satılacak televizyon, özel bir tasarım süreciyle çerçevelerden tamamen arındırılmış olarak gelecek. Yalnızca 15 mm kalınlığa sahip olacak akıllı televizyon yapay zekadan yardım olarak 8K görüntüleri daha verimli ölçeklendirebiliyor.

Televizyonun bir diğer özelliği ise ses optimizasyonu. Yapay zeka ve Object Tracking Sound teknolojisi sayesinde sesler sahnedeki nesnelerin hareketine göre optimize ediliyor.

Samsung, akıllı televizyon sektörüne yeni bir soluk getirecek bu televizyonunu kaç TL’den satışa sunacağını henüz açıklamadı. Önümüzdeki dönemde televizyon hakkında yeni bilgiler karşımıza çıkacaktır.