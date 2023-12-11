One UI 6.1 ile Gelecek Yapay Zekâ Destekli Özellikler Ortaya Çıktı: Gerçek Zamanlı Çeviri, Arka Plan Genişletme ve Dahası!

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Samsung Galaxy S24 ailesi piyasaya sürülmesi beklenen One UI 6.1'in yapay zekâ destekli özellikleri ortaya çıktı. Samsung, kullanıcılarına etkileyici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Android 14 tabanlı arayüzü One UI 6 ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda, yeni arayüz zaten şimdiden bazı akıllı telefonlara gelmiş durumda. Ancak Samsung, yepyeni özelliklerle donatacağı One UI 6.1 üzerindeki çalışmalarını da sürdürüyor.

Yaşanan bir sızıntı ise One UI 6.1 ile gelecek bazı yeni özellikleri ortaya çıkarttı. Eğer bu sızıntı gerçekse Samsung telefonlar, yapay zekâ destekli bir kullanıcı deneyimi sunmaya başlayacaklar. Aslında bu çok da şaşırtıcı olmaz çünkü Galaxy S24 ailesi ile ilgili yaşanan sızıntılar, yaklaşmakta olan akıllı telefonun üretken yapay zekâ desteği alacağını gözler önüne sermişti.

İşte One UI 6.1 ile kullanıcılara sunulacak bazı yeni özellikler:

Özel duvar kâğıtları oluşturulabilecek

One UI 6.1

Sızdırılan ekran görüntülerinden birinde, kullanıcıların yapay zekâ destekli duvar kâğıtları oluşturabileceklerine tanıklık ediyoruz. Kullanıcının birkaç girdisi, benzersiz bir duvar kâğıdının oluşturup, bunun ana ve kilit ekranda gösterilmesini sağlayabilecek. Kullanıcı, oluşturulan duvar kâğıdı üzerinde oynamalar da yapabilecek. Ayrıca kilit ekranındaki duvar kâğıtlarına portre efektleri eklenebilecek.
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Resim düzenleme uygulaması, hiç olmadığı kadar güçlenecek

OneUI 6.1

One UI 6.1 için sızdırılan ekran görüntüleri, Samsung telefonlardaki fotoğraf düzenleme uygulamasının da güçlendirileceğini gözler önüne seriyor. Zira uygulama, görüntülerin arka planları üzerinde genişletme yapılması ve başka bir görüntü ile birleştirilmesi gibi yetenekler sunmaya başlayacak. Yapay zekâ destekli özellikler, en çok da içerik üreticilerle sosyal medyada paylaşım yapmaktan hoşlanan kullanıcılara hitap edecek.

Gerçek zamanlı çeviri ve ortam gürültüsü engelleme özellikleri geliyor

samsung

Sızdırılan ekran görüntüleri, Samsung telefonların arama hizmetlerinin de yapay zekâ desteğine sahip olacağını gözler önüne serdi. Kullanıcılar, One UI 6.1 ile gerçek zamanlı çeviri özelliği kullanmaya başlayabilecekler. Ayrıca yeni sürümde çevre gürültüsünün engellenmesi ve seslerin metinlere dönüştürülmesi gibi özellikler de kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Samsung, One UI 6.1 güncellemesi ile ilgili tarih açıklaması yapmadı. Ancak bu sürümün Galaxy S24 ailesi ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Samsung'un One UI 6 güncelleme takvimi için:
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Kaynak : https://www.gsmarena.com/a_leak_reveals_aipowered_pixellike_one_ui_61_features-news-60877.php
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