Samsung'a Yüz Milyonlarca Dolarlık Para Cezası: İşte Nedeni!

Samsung, ABD'de açılan bir patent davasında 117 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı. Mehkeme, akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerde 3 farklı patent ihlali tespit etti. Samsung'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD'de önemli sayılabilecek bir para cezasına çarptırıldı. Maxell isimli bir firmanın açtığı patent davasını inceleyen mahkeme heyeti, Samsung'un akıllı telefon ve tabletlerde patent ihlali yaptığına karar verdi. Hâl böyle olunca şirketin 117 milyon dolar para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Eylül 2023'te açılan dava kapsamında Maxell, Samsung'un kendisine ait olan 7 patenti ihlal ettiğini iddia etti. Şirketin iddiasına göre bazı akıllı telefonlar, SmartThings ürünleri, dizüstü bilgisayarlar ve hatta bazı ev aletleri bu ihlalin bir parçasıydı. Mahkeme ise dava kapsamındaki 7 patentin 3 tanesinde ihlal olduğunu tespit etti. Samsung'dan, karara itiraz edilip edilmeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

İhlal edilen patentler, telefonlardaki en temel işlevleri kapsıyor!

Yapılan açıklamaya göre Samsung, akıllı telefonlarla ilgili en temel işlevselliklerde patent ihlali yapmıştı. Bunlar; cihazın kilidinin nasıl açılacağı, dijital verilerin nasıl yönetileceği ve fotoğraflar ile videoların nasıl yeniden işleneceği işlevlerden oluşuyordu. Üstelik bunlar son olmayabilir gibi görünüyor çünkü Maxell, Nisan 2025'te Samsung'a yeni bir patent davası daha açtı. Bakalım o davanın sonucunda ne olacak...

Bu arada; Samsung ile Maxell arasındaki iş birliğinin çok eskilere dayandığını belirtelim. 2011 yılında Maxell'in selefi olan Hitachi Consumer Electronics ile 10 yıllık bir anlaşma yapan Samsung, firmanın 10 patentini rahat rahat kullandı. Ancak 2021 yılında anlaşma yenilenmedi. Davadan çıkan karar, Samsung'un bu patentleri anlaşmadan sonra da kullanmaya devam ettiğini gösteriyor.