Samsung, EVO serisi SSD'lerinin en yenisi olan "870 EVO"yu Türkiye pazarına getirdi. 530 MB okuma, 560 MB de yazma hızı sunan bu SSD, 250 GB'den 4 TB'ye kadar farklı depolama büyüklükleriyle tercih edilebiliyor. SSD'lerin fiyatları ise sunduklarıyla orantılı düzeyde.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, en yeni SSD modeli "870 EVO"yu Türkiye pazarında satışa sundu. Hem profesyonel kullanım hem de günlük tüketiciler için ideal özelliklere sahip olan yeni SSD'ler, farklı boyutlarda satın alınabilmeleri ve sunduğu yüksek hızlarla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarabilecek gibi görünüyor.

Samsung'un en yeni SSD'si, saniyede 530 MB okuma, 560 MB de yazma hızı sunuyor. Ürünün rastgele okuma ve yazma hızı ise 860 EVO'ya göre yüzde 38 daha yüksek. Samsung tarafından açıklanan verilere göre bu SSD'nin rastgele okuma hızı 98 bin, rastgele yazma hızı ise 88 bin IOPS olarak gerçekleşiyor. Bu da bilgisayarın açılış hızından tutun, web tarayıcı performansına kadar hemen her şeyi etkiliyor.

Karşınızda Samsung 870 EVO SSD

Samsung 870 EVO SSD, 2,5 inç boyut formuna sahip. Bu da bu SSD'nin masaüstü bilgisayar ya da dizüstü bilgisayar fark etmeden kullanılabileceği anlamına geliyor. "TurboWrite" olarak isimlendirilen özel bir teknolojiye sahip olan SSD, böylelikle performans düzeylerinin korunmasını ve kullanıcının her zaman en iyi performansını deneyimlemesini sağlıyor. Tüm bunlara ek olarak Samsung'un yeni nesil SSD modeli, 5 yıl sınırlı garanti imkanı sunuyor.

Samsung'un yeni SSD modeli, 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB ve 4 TB şeklinde beş farklı kapasite seçeneğiyle satın alınabiliyor. Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre bu ürünlere sahip olmak isteyen vatandaşların, sırasıyla 379 TL, 619 TL, 1.209 TL, 2.389 TL ve 4.669 TL ödeme yapmaları gerekiyor. Samsung'un yeni SSD'lerinden hemen sipariş vermek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.