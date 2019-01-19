Sesli asistan denildiğinde akla gelen belki de son isim olan Bixby, rakiplerine oranla çok fazla tercih edilmiyor. Bu düşünüldüğünde Samsung'un Bixby'den komple vazgeçip akıllı asistan piyasasını Google ve Amazon'a bırakması işten değil gibi gözüküyor. Ancak Samsung'un planı hiç de böyle değil.

İnsanların Bixby'nin büyümeden öleceğini düşünmesinin belki de en temel nedeni, onu Google Asistan'a doğrudan bir rakip olarak görmeleri. Sadece bu açıdan değerlendirildiğinde Bixby gerçekten de Google'ın ve Amazon'un oldukça gerisinde kalıyor. Genel soruları cevaplamakta çok da başarılı olmayan asistan, telefonlarla çok da uyumlu değil.

Ancak biraz daha derinlemesine incelendiğinde Bixby, sadece akıllı telefonlar için düşünülmüş bir sistem değil. Samsung'un tüm "akıllı" cihazlarıyla beraber çalışabilen sesli asistan, sahip olduğu yapay zeka motoruyla sizin neler yaptığınızı da öğreniyor.

Samsung'un asıl problemi ise vadettiği bu özellikleri tam olarak uygulayamıyor oluşu. Telefonlar dışında herkesin evde çok da fazla akıllı cihaz kullanmaması ve Bixby'nin sadece Samsung cihazlarda bulunuyor olması, asistanın geniş kitlelere yayılmasını engelliyor. Bununla beraber Google ve Amazon'un ürünleri, birçok farklı sistemle "birmiş gibi" kullanılabildiğinden insanlar kendilerini zorlayıp bu çözümlere yöneliyorlar.

Samsung ise sisteminden hala vazgeçmiş değil ve kendi ürünlerine bu özelliği eklemeye devam ediyor. Örneğin CES'te tanıttıkları akıllı buzdolabı, Bixby sayesinde kullanıcısına bilgiler verebiliyordu. Koreli devin bu alana yaptığı yatırım da artık çok büyüdü, yani vazgeçme eşiği de çoktan aşıldı.

Sonuç olarak, Bixby harika bir ürün olmasa da hayatımızda yer almaya devam edecek gibi görünüyor. Önümüzdeki haftalarda tanıtılacak olan Galaxy S10 serisi cihazlarda da karşımıza çıkacak olan Bixby, öyle ya da böyle kendi ekosistemini kurmuş olacak. Fakat gelecekteki başarısı biraz muamma :)