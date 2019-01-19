  • Samsung Galaxy S10 Tanıtım Filmi Sızdırıldı

Samsung Galaxy S10’un Sızdırılan Tanıtım Filminde Yeni Özellikler Ortaya Çıktı

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Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S10 hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Galaxy S10, Samsung’un en yeni amiral gemisi serisi olarak piyasaya sürülecek. S10 ailesi bu zamana kadar birçok sızıntı ve söylentiyle kendinden bahsettirmişti ancak yeni çıkan tanıtım filminde yeni özelikler elimize ulaştı.

Twitter’da yaptığı tutarlı sızıntılarla ünlü olan IceUniverse, Samsung Galaxy S10’un tanıtım filmi olduğunu iddia ettiği bir video paylaştı. Daha önceki istihbaratlarının doğruluğu da göz önünde bulundurulursa iddianın gerçek olduğunu söyleyebiliriz.
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Samsung’un #10YearsChallenge başlığı altında çıkardığı tanıtım filminde, telefonda bulunacak olan yeni özelliklerden bahsediliyor. Bu özellik kesin olarak bilinmese de videoda hızlı dolan bir batarya ikonu bulunduğu için büyük bir batarya ya da hızlı şarj özelliğinin bulunacağını söyleyebiliriz.

“Samsung tanıtım filmine göre Galaxy S10, daha büyük bir batarya ya da hızlı şarj özelliğini de içerisinde barındıran yeni özelliklere sahip olacak.”

Son olarak sızıntılarıyla ünlü başka bir leakster Evan Blass, telefonların kılıflı hallerini paylaştığı bir tweet yolladı.

Yukarıda gördüğünüz fotoğrafta soldan sağa doğru sırasıyla Samsung Galaxy S10E, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ bulunuyor.

S10 ailesinin çıkmasına sayılı günler kaldığı için sızıntıların sayısı da her geçen gün artıyor. Yeni sızıntılardan anında haberdar olmak için takipte kalın.
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Etiketler: sızıntı, samsung galaxy s10
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