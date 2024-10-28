Sosyal medyada OneUI 7 beta sürümü için kayıtların başladığına dair reklamlar dolaşmaya başladı. Ancak Samsung, henüz böyle bir kayıt programı başlatmadı. Bu sahte reklamlara bilgilerinizi kesinlikle vermemelisiniz.

Sosyal medya, dünyanın bir ucundaki A kişisiyle diğer ucundaki B kişisini anlık olarak bir araya getirebildiğinden önemli bir iletişim aracı olsa da aynı zamanda dolandırıcıları da avucumuzun içine taşıyor. Bu nedenle konu her ne olursa olsun sosyal medyada gördüğümüz şeyler bizi heyecanlandırmadan önce gerçekliğini sorgulamak önemli.

Son günlerde sosyal medya platformu X'te dolaşan sahte bir reklam, Samsung'un OneUI 7 beta sürümünün test kullanıcıları için kayıtlara başlandığını ifade ediyor. Ancak bu bilgi gerçek değil ve Galaxy cihazı kullanıcılarını yanıltma amacı taşıyor. Yani yeni özellikleri şimdiden test etmek isteyen kullanıcıların bilgilerini çalmayı hedefleyen bir dolandırıcılıktan başka bir şey değil.

Samsung'un OneUI 7 beta sürümünü, bu yıl içerisinde tanıtması bekleniyor. Final sürümünün ise önümüzdeki yıl, Galaxy S25 serisinin tanıtımıyla birlikte piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu beklenen güncellemeler, akıllı telefon arayüzünde önemli değişiklikler sunacak. Sahte reklamlar ise kullanıcıların yeni özelliklere karşı olan ilgisinden faydalanmayı amaçlıyor.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere söz konusu sahte reklam Türkçe değil. Ancak dolandırıcılar önümüzdeki dönemde sahte Apple Intelligence, OneUI 7, Android 15 reklamlarıyla Türkçe olarak da karşımıza çıkabilir. Bilgilerinizi kaptırmamak için bu tarz reklamlara tıklamadan önce reklam veren hesabın orijinal olup olmadığını incelemenizde fayda var.