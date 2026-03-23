Samsung Telefonlara AirDrop Desteği Geliyor: iPhone'larla Cayır Cayır Dosya Paylaşılabilecek

Samsung, uzun süredir kullanıcıların beklediği bir adımı sonunda attı. Galaxy S26 serisiyle birlikte gelen güncelleme sayesinde Quick Share, AirDrop desteği sunarak iPhone’larla dosya paylaşımını mümkün hâle getiriyor. Özellik ilk etapta yalnızca Galaxy S26 serisinde olacak ancak ilerleyen dönemde diğer modellere de gelecek.

Android kullanıcılarının en büyük dertlerinden biri, iPhone kullanan biriyle hızlı ve kablosuz dosya paylaşmanın zor olmasıydı. Samsung ise bu sorunu çözmek için Quick Share’i bir üst seviyeye taşıdı. Artık Galaxy S26 sahipleri, Apple cihazlarla çok daha pratik şekilde veri transferi yapabilecek.

Üstelik bu işlem için ekstra bir uygulama indirmenize de gerek yok. Her şey doğrudan sistem üzerinden çalışıyor. Yani birkaç dokunuşla fotoğraf, video ya da belge göndermek mümkün hâle geliyor.

iPhone ile Samsung Telefonlar Arasındaki Duvar Resmen Yıkılıyor

Samsung’un bu hamlesi, yıllardır süren “Apple ekosistemi kapalı” tartışmalarını yeniden alevlendirecek gibi görünüyor. Çünkü AirDrop desteğinin Android tarafına gelmesi, iki farklı dünya arasındaki sınırları ciddi anlamda zorluyor.

Güncellenen Quick Share, cihazları daha hızlı buluyor ve bağlantıyı daha stabil kuruyor. Bu da özellikle kalabalık ortamlarda ya da hızlı paylaşım gereken anlarda büyük avantaj sağlıyor. Kısacası Samsung, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen bir noktaya odaklanmış durumda.

Şimdilik Sadece Galaxy S26 Serisinde Var Ama Devamı Gelecek

Yeni özellik şu an için yalnızca Galaxy S26 serisi ile sınırlı. Ancak Samsung’un planı bununla sınırlı değil. Şirket, ilerleyen dönemde bu desteği daha fazla Galaxy modeline getirmeyi hedefliyor.

Dağıtım süreci ise çoktan başladı. İlk olarak Güney Kore’de kullanıma sunulan özellik; Avrupa, ABD, Japonya ve diğer birçok bölgede de kademeli olarak aktif hâle gelecek.

Bu gelişme, özellikle hem iPhone hem de Samsung kullanan kişiler için günlük hayatı ciddi anlamda kolaylaştıracak gibi görünüyor. Bakalım bu adım, Apple cephesinden nasıl bir karşılık bulacak?