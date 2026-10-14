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Samsung Telefonlarda Büyük Bir Değişim Yaşanabilir! İşte Detaylar

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Samsung'un yeni işletim sistemi üzerinde çalıştığı öne sürülüyor.

Samsung Telefonlarda Büyük Bir Değişim Yaşanabilir! İşte Detaylar
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Samsung, yıllardır One UI çatısı altında geliştirdiği arayüzü onuncu sürümle birlikte yeniden ele almaya hazırlanıyor olabilir. Şirket içinde One UI 10 veya Galaxy OS isimleriyle anıldığı belirtilen projenin, sıradan bir arayüz güncellemesinden daha kapsamlı olması bekleniyor.

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Yeni yaklaşımın merkezinde yapay zekâ var. Samsung ve Google'ın ortak çalışmalarıyla geliştirildiği öne sürülen sistem, yapay zekâ araçlarını sonradan eklenen özellikler olmaktan çıkarıp işletim sisteminin doğal bir parçası hâline getirmeyi amaçlıyor. Üstelik bu değişim, özelliklerin nasıl sunulacağına da yansıyabilir: Sistemle birlikte gelen temel araçlar ücretsiz kalırken bazı ek hizmetler abonelik gerektirebilir.

Yapay zekâ işletim sisteminin merkezine yerleşiyor

Samsung'un yeni yazılım planında yapay zekâ, ayrı ayrı açılan araçlarla sınırlı kalmayabilir. Sızıntıyı paylaşan phonefuturist'e göre Google ile yürütülen çalışmalar, yapay zekânın sistemin farklı katmanlarına entegre edilmesini hedefliyor. Böylece kullanıcıların çeşitli işlemler için farklı uygulamalara başvurmak yerine sistemin kendi imkânlarından yararlanması mümkün olabilir.

Bazı yapay zekâ özellikleri ücretli olabilir

Yeni stratejide temel özelliklerle ek hizmetlerin birbirinden ayrılması gündemde. İşletim sistemine yerleşik yapay zekâ araçlarının telefonla birlikte ücretsiz sunulması beklenirken ek maliyet gerektiren üçüncü taraf hizmetleri ve özel entegrasyonlar için abonelik modeli uygulanabilir.

Yine de hangi özelliklerin ücretsiz kalacağı, hangilerinin ücretli olacağı henüz net değil. Galaxy OS adı ve Galaxy S28 serisiyle çıkış iddiası da şimdilik sızıntılara dayanıyor.

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